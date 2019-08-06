Ранець – головний атрибут школяра. Як не помилитися з вибором і не нашкодити здоров’ю дитини — розкажуть Факти ICTV.

5 критеріїв, за якими варто обирати ранець для дитини

1. Ортопедична спинка. Задня частина рюкзака, що прилягає до спини дитини, повинна мати рельєфні м’які вставки зовні та твердий пласт (найчастіше пластмасовий) всередині. Це посприяє формуванню правильної постави у школяра.

2. Щільний каркас і жорстке дно. Завдяки цьому вага буде розподілятися рівномірно, і дитина зможе уникнути навантаження на поперек. До того ж твердий корпус вбереже все, що буде всередині рюкзака, за можливого падіння.

3. Розмір. Школярам часто задають реферати, до того ж багато підручників зараз більше схожі на глянцеві журнали за своїм форматом. Тому переконайтеся, що в рюкзак поміщається лист паперу А4.

Ширина рюкзака не повинна бути більшою, ніж ширина плечей школяра.

4. Лямки. Для зручності вони повинні бути широкими, мати м’яку підкладку і легко регулюватися. Проконтролюйте, щоб дитина завжди одягала рюкзак на дві лямки, інакше можливе викривлення хребта.

5. Вага. Бажано, не більше 1 кг (порожній). Стежте й за тим, щоб дитина не накладала туди забагато речей.

Порада. Придбайте дитині електронну книгу, всі підручники є в загальному доступі в інтернеті. Це позбавить школяра необхідності тягати з собою купу книжок щодня.

Мамо, я хочу рюкзак з Людиною Павуком!

Звичайно, головним критерієм вибору рюкзака для самої дитини є його зовнішній вигляд. І це не можна ігнорувати! Адже рюкзак носити їй.

Сучасний ринок дає всі можливості, щоб знайти ідеальний варіант, який задовольнить і батьків, і дитину. Просто не полінуйтеся пошукати.

А можна сумку?

Сумка для школи – це велика помилка, особливо для дітей в початкових класах.

Адже саме у такому віці формується постава. Дитяча спинка ще тільки звикає до щоденних навантажень.

Якщо в цей момент скинути усе навантаження на одне плече, то сколіозу не уникнути.

Скільки це коштує?

Цього року ціновий діапазон шкільних ранців в інтернет-магазинах варіюється від 350 грн до 3 350 грн.























Як обрати рюкзак для школи / 6 фотографий

Фото: Rozetka, Burst.