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Факти / Lifestyle

Топ-20 хітів про літо, які варто послухати

Літо та любов – теми, які оспівують у музиці чи не найчастіше. У розпал літа Факти ICTV дібрали 20 найвідоміших пісень усіх часів про найспекотнішу та найяскравішу пору року.

Топ-20 хітів про літо, які варто послухати

Oceana – Endless Summer

Тартак – Наше літо

Texas – Summer Son

Наталка Карпа – Літо Літо

Lana Del Rey – Summertime Sadness

Ірина Білик – Просто літо

Calvin Harris – Summer

Потап і Настя Каменських – Лето

ATB – The Summer

Оля Полякова – Первое лето без него

Chris Rea – Looking For The Summer

Наталка Карпа – Літо пройде

Laid Back – Sunshine Reggae

Воплі Відоплясова – Відпустка

Joe Cocker – Summer In The City

Святослав Вакарчук – Там, де літо

Abba – Summer Night City

Читайте: Текст найбанальнішої пісні

Mad Heads – А я на морі

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong – Summertime

Chris Rea – On The Beach

Також Факти ICTV зібрали топ-25 пісень для тривалої поїздки за кермом автомобіля.

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