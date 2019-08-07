Сьогодні на головній сторінці пошукової системи Google з’явився дудл до дня народження Пантелеймона Куліша.

7 серпня виповнюється 200 років з дня народження Пантелеймона Куліша, чому Google і присвятив свій новий дудл.

На дудлі зображений козак верхи на коні. В руках у нього червоний прапор.

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Факти ICTV зібрали 10 цікавих фактів про автора романа Чорна рада Пантелеймона Куліша.

Куліш перекладав українською мовою Шекспіра, Гете, Байрона, Шиллера та інших поетів і письменників; Він був перекладачем Біблії на українську мову. Працював над нею 25 років, але рукопис згорів; Був редактором першого українського журналу Основа; Був одружений на Олександрі Білозерській. Різниця у віці з нею була 10 років; Тарас Шевченко був свідком на весіллі Куліша; Був знайомий з Миколою Гоголем; Білозерська була письменницею і працювала під псевдонімами Анна Барвінок і А. Нечуй-Вітер; Куліша посадили до в’язниці за участь у Кирило-Мефодіївському братстві та за висловлювання щодо ймовірності існування України як окремої держави. Помер у Чернігівській області на власному хуторі у Мотронівці; В останні роки життя цікавився ісламом.

Нагадаємо, 23 липня Google присвятив дудл до дня публікації першої книги братів Стругацьких – Країна багряних хмар.