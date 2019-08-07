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Факти / Lifestyle

200 років від дня народження Пантелеймона Куліша – Google створив новий дудл

Сьогодні на головній сторінці пошукової системи Google з’явився дудл до дня народження Пантелеймона Куліша.

Пантелеймон Куліш

7 серпня виповнюється 200 років з дня народження Пантелеймона Куліша, чому Google і присвятив свій новий дудл.

На дудлі зображений козак верхи на коні. В руках у нього червоний прапор.

Читайте: 50-річчя висадки на Місяць: Google випустив новий дудл

Факти ICTV зібрали 10 цікавих фактів про автора романа Чорна рада Пантелеймона Куліша.

  1. Куліш перекладав українською мовою Шекспіра, Гете, Байрона, Шиллера та інших поетів і письменників;
  2. Він був перекладачем Біблії на українську мову. Працював над нею 25 років, але рукопис згорів;
  3. Був редактором першого українського журналу Основа;
  4. Був одружений на Олександрі Білозерській. Різниця у віці з нею була 10 років;
  5. Тарас Шевченко був свідком на весіллі Куліша;
  6. Був знайомий з Миколою Гоголем;
  7. Білозерська була письменницею і працювала під псевдонімами Анна Барвінок і А. Нечуй-Вітер;
  8. Куліша посадили до в’язниці за участь у Кирило-Мефодіївському братстві та за висловлювання щодо ймовірності існування України як окремої держави.
  9. Помер у Чернігівській області на власному хуторі у Мотронівці;
  10. В останні роки життя цікавився ісламом.

Нагадаємо, 23 липня Google присвятив дудл до дня публікації першої книги братів Стругацьких – Країна багряних хмар.

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