Яким буде 7 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День не підходить для важливих стартів і починань, але дуже підходящий для активних, рухливих повсякденних справ.

Можна покладатися на інтуїцію і діяти згідно з цими імпульсами. Або можна запланувати щось активне – навчання, дослідження, поїздки та переміщення. Контакти з громадськістю, будь-які заходи, пов’язані з виступами перед великою кількістю людей, а також написання текстів і розміщення їх на різних ресурсах.

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У справах сьогодні бажано спиратися на спокійних підхід, без прояву агресії та конфліктності.

Є ймовірність до вечора відчути перенапруження, тому добре зробити щось спокійне і заспокійливе, те, що підходить персонально для вас.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До речі, Факти ICTV публікували детальний гороскоп на серпень для всіх знаків зодіака.