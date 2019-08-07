Зачіски на 1 вересня – це одна з головних дилем свята. Щоб полегшити пошук найкращої зачіски, Факти ICTV підготували для вас кілька прикладів укладання волосся.
Зачіска на 1 вересня може бути з елементами різного виду плетіння або накручування. Пропонуємо добірку зачісок на різну довжину волосся.
Вибираючи зачіску на шкільну лінійку, варто віддати перевагу простому, але цікавому укладанню. Не потрібно створювати пишні зачіски чи голлівудські локони, досить обійтися креативним та легким плетінням чи цікавою укладкою.
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