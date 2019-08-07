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Факти / Lifestyle

Найкращі зачіски на 1 вересня

Зачіски на 1 вересня – це одна з головних дилем свята. Щоб полегшити пошук найкращої зачіски, Факти ICTV підготували для вас кілька прикладів укладання волосся.

Найкращі зачіски на 1 вересня

Зачіска на 1 вересня може бути з елементами різного виду плетіння або накручування. Пропонуємо добірку зачісок на різну довжину волосся.

Вибираючи зачіску на шкільну лінійку, варто віддати перевагу простому, але цікавому укладанню. Не потрібно створювати пишні зачіски чи голлівудські локони, досить обійтися креативним та легким плетінням чи цікавою укладкою.

Читайте: Що зміниться з 1 вересня у школах – 10 новацій

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