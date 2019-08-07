Компанія Samsung 7 серпня подасть свій флагманський смартфон Galaxy Note 10 і Galaxy Note 10 Plus. Дивитися трансляцію онлайн можна буде о 23.00 за київським часом.

Презентація Samsung Galaxy Note 10 і Samsung Galaxy Note 10 Plus відбудеться 7 серпня о 23:00 за київським часом.

Очікується, що компанія також може показати наступне покоління смарт-годинника Galaxy Watch Active 2 і оновлений гнучкий смартфон Galaxy Fold.

Відео буде доступно на офіційному сайті компанії.

Крім того, дивитися онлайн-трансляцію презентації Samsung Galaxy Note 10 можна буде в YouTube.

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До речі, напередодні презентації маркетологи компанії розіслали оригінальні запрошення, які “заховали” в коробці. При відкритті коробки звучить голосове запрошення, записане главою мобільного підрозділу Samsung.

Нагадаємо, раніше компанія Samsung перенесла вихід гнучкого смартфона через проблеми з гаджетом.