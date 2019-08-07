Щоб приготувати вівсянку на молоці, потрібні такі інгредієнти: 1 стакан вівсяних пластівців; 3 склянки молока (можна навпіл з водою); 17-20 г цукру або натурального меду; сіль за смаком; кілька грамів вершкового масла.

Млинці з вівсянки

– Залийте в каструлю 500-600 мл теплого молока і розчиніть у ньому 1 чайну ложку сухих дріжджів.

– Змішайте пшеничну і вівсяну муку (по 150 г) і додайте молоко, постійно помішуючи кашу.

– Додайте 3 жовтки, 2 столові ложки цукру і 30 г розтопленого вершкового масла. Добре розмішайте.

– Окремо збийте 3 білки і 100 мл жирних вершків, змішайте та обережно введіть в тісто.

– Дайте тісту зійти і випікайте млинці звичайним способом.

Вівсяний кисіль

– Вівсяну крупу залийте водою у співвідношенні один до одного. Покладіть трохи дріжджів або шматок житнього хліба і залиште бродити на 12-24 години, обернувши посуд щільною тканиною.

– Злийте рідину і доведіть її до кипіння – кисіль готовий.

Вівсяна каша з полуницею і фундуком

– Змішайте в мисці пластівці, сік і 250-300 мл питної води. Затягніть миску плівкою і залиште на 8-12 годин.

– Змішайте йогурт, мед і цедру. Додайте кашу і перемішайте.

– Яблуко натріть на великій тертці, обдайте соком лайма і змішайте з вівсяної сумішшю. Можете також додати нарізаний фундук і малину.

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Вівсяна каша з бананами

– Змішайте швидкі і довгі вівсяні пластівці, по 125 мл молока і питної води, щіпку кориці та солі. Варіть кашу на слабкому вогні, помішуючи, 5-10 хвилин.

– Наріжте банани, смажте їх з розтопленим вершковим маслом дві хвилини. Додайте коричневий цукор, перемішайте, дайте цукру розтанути і зніміть їх з вогню.

– Розкладіть кашу в посуд, додайте банани та джем.

Вівсяна каша з родзинками і персиками

– З вечора замочіть вівсяні пластівці в 500 мл холодної питної води.

– Вимийте апельсин і зніміть цедру дрібною теркою. Розріжте його і вичавіть сік.

– Змішайте сік, цедру апельсина і 100 мл питної води. Залийте цією сумішшю промиті родзинки.

– Вранці змішайте родзинки разом та рідину з замоченими пластівцями. Доведіть суміш до кипіння на невеликому вогні, закрийте кришкою і зніміть з вогню.

– Наріжте персики. У сковороді розтопіть масло разом з цукром, покладіть персики і трохи прогрійте, обережно перевернувши їх один раз.

– Розкладіть кашу в тарілки, додайте персики і полийте її солодким маслом зі сковороди.

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Джерело: Гастроном