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Факти / Lifestyle

SpaceX вивела на орбіту ізраїльський супутник зв’язку

Ракета-носій Falcon вивела на орбіту ізраїльський супутник, щоб розширити доступ до інтернету в Африці.

SpaceX

Американська ракета-носій Falcon вивела на орбіту супутник AMOS 17 ізраїльського оператора Spacecom, щоб розширити доступ до інтернету на південь від Сахари в Африці.

Запуск відбувався з авіабази на мисі Канаверал (штат Флорида, США).

Читайте: SpaceX за декілька секунд до старту зірвала запуск Falcon 9

Для нього була використана багаторазова перша ступінь Falcon 9, яка вже двічі виводила на орбіту Космічні апарати.

До слова, запуск супутника неодноразово переносився через перевірку надійності роботи двигунів Falcon 9.

До речі, 24 травня 2019 року о 5.30 за київським часом SpaceX запустила ракету Falcon 9 із супутниками Starlink, призначеними для роздачі інтернету.

Джерело: SpaceX

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