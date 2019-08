Американська ракета-носій Falcon вивела на орбіту супутник AMOS 17 ізраїльського оператора Spacecom, щоб розширити доступ до інтернету на південь від Сахари в Африці.

Запуск відбувався з авіабази на мисі Канаверал (штат Флорида, США).

Для нього була використана багаторазова перша ступінь Falcon 9, яка вже двічі виводила на орбіту Космічні апарати.

До слова, запуск супутника неодноразово переносився через перевірку надійності роботи двигунів Falcon 9.

Falcon 9 launches AMOS-17 off Pad 40 in Florida, marking this booster’s third flight and SpaceX’s 25th reflight of an orbit class rocket. pic.twitter.com/qcrfZTmxQ3

