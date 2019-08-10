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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 10 серпня

Яким буде 10 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогодні день сприятливий для усамітнення. Бажано в справах опиратися на дисципліну, виконання обов’язків. Також може виникати інтерес до справ, які потребують контролю, вирішення важливих питань.

Рекомендується приділити увагу людям похилого віку.

Бажання поставити своє его на перше місце сьогодні не кращим чином може позначитися на взаєминах.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 5 до 11 серпня

Сьогодні ваші близькі можуть поводитись досить різко, емоційно і безцеремонно. Це варто врахувати під час спілкування.

Ближче до 20.00 день може бути досить емоційним. Є ймовірність різких реакцій на спілкування, або те, що відбувається. Краще на цей час запланувати те, що вас наповнює та заспокоює.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2019.

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