24 серпня українці 28-й раз святкують День незалежності України. Куди піти в цей день – розкажуть Факти ICTV.

День незалежності України 2019 пройде в новому форматі. Цього року в центрі Києва не буде традиційного параду. Його замінить Хода гідності.

Хрещатиком пройдуть представники військ ЗСУ, ветерани АТО, українські військові, медики, вчителі, спортсмени, дипломати та волонтери.

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Також у заходах візьме участь Володимир Зеленський.

Офіційна програма свята ще не затверджена, але після промови президента анонсований “грандіозний концерт”, який підготує відомий український режисер. Його ім’я поки тримають в таємниці.

Факти ICTV зібрали заходи до Дня незалежності.

Виставка квітів до Дня незалежності Спортивна гордість України

Співоче поле

24 серпня, 10.00

Вхід вільний

На найбільш квітковій локації столиці Співочому полі відкриється традиційна виставка квітів до Дня Незалежності, яка буде присвячена топ-спортсменам, що прославили Україну на весь світ і є гордістю нації.

Головними героями квіткових інсталяцій стануть видатні українські спортсмени, серед яких: брати Клички, Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський, Оксана Баюл.

Забіг у вишиванках

Русанівська набережна

24 серпня, 8.00

Вартість: 450 грн

Забіг у вишиванках – яскраве патріотичне та родинне свято, свято єдності.

До участі у забігу на дистанції 100 м допускають усіх охочих від двох років, які не мають протипоказань за станом здоров’я для участі в цьому забігу. Медична довідка не обов’язкова.

Класик пікнік. Українська поема

Національний музей історії України

24 серпня, 19.00

Вхід вільний

У День незалежності України, на майданчику біля Національного музею історії України відбудеться концерт Класик пікнік. Українська поема.

Національний ансамбль солістів Київська камерата під орудою Валерія Матюхіна виконуватиме музику українських композиторів.

В програмі твори композиторів: Євгена Станковича, Дмитра Бортнянського, Рейнгольда Глієра, Івана Карабиця, Вікторії Польової.

Le Coeur

Caribbean Club

24 серпня, з 19.00

Вартість: 150 – 350 грн

Квитки можна придбати тут

Гурт, який, відпрацьовуючи свою майстерність, подолав десятки тисяч кілометрів, сотні концертів, найпотужніші українські фестивалі та Х-фактор.

Він поєднав різні жанри музики та людей з різних континентів.

Найхаризматичніші рокери України готові представлити свій новий альбом у День незалежності України.

Кавуновий фестиваль у Парку культури

Місто Львів, Парк культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького

24 серпня, 14.00

Вхід – один кавун

Цікавий та незвичний фестиваль для Дня незалежності.

Організатори обіцяють кавунові конкурси та розваги, креативні майстер-класи, виступи музичних та танцювальних гуртів та смаколики від веггі-кафе GREEN.

– Жодних концептів, просто цілий день фану і кавунооб’їдання! – додали організатори.

ONUKA

Місто Львів, FESTrepublic.club

24 серпня, 19.00

Вартість: 350 грн

Придбати квитки можна тут

ONUKA – український електронний музичний гурт. Музиканти виконують пісні українською та англійською мовами.

Автором текстів та вокалісткою є харизматична Ната Жижченко. На концерті музиканти потішать як новими композиціями, так і відомими хітами.

Олег Винник

Місто Львів, Арена Львів

24 серпня, 20.00

Вартість: 400 – 1 000 грн

Придбати квитки можна тут

Музикант завітає до Львова з концертною програмою Роксолана.

Винник подарує шанувальникам не лише легендарні хіти, а й нові композиції.

Счастье, Нино, Здравствуй, невеста, Ангел, Вовчиця – це лише невелика частина того, що звучатиме зі сцени.

Однак цим не обмежиться концерт, бо для гостей підготували чимало цікавих сюрпризів.

Фестиваль повітряних куль в Білій Церкві

Місто Біла Церква, парк Олександрія

24 серпня, з 6.00

Квитки: 790 – 830 грн

Квитки можна прибрати тут

Цього року фестиваль Олександрійська феєрія відбудеться в головні свята нашої країни – День прапора і День незалежності.

Під час поїздки на гостей чекають екскурсії містом та парком Олександрія, прогулянка на кораблику річкою Рось, фотосесія та, звісно, польоти повітряних куль.

Також можна і політати на кулі. Це коштуватиме від 3 тис. грн.

Фестиваль Кримський Дім об’єднує серця

Місто Київ, подвір’я Національного музею історії України, вулиця Володимирська, 2

25 серпня, 18.00

Вхід вільний

Гості фестивалю зможуть почути виступи відомих українських і кримськотатарських виконавців, серед яких Джамала, Олександр Положинський та Був’є.

Також на фестивалі виступлять кримськотатарська панк-рок група Shatur Gudur, співачка Eльвіра Саріхаліл, етно-гурт Курбаси і багато інших.

Крім того, на гостей чекають майстер-класи з традиційних кримськотатарських мистецтв, приготування кримськотатарської кави та їжі і 3D-меппінг шоу.

Нагадаємо, 15 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про святкування Дня незалежності України.