В середньому, три дні самостійно спланованого відпочинку у Римі обійдуться Вам у €400, з урахуванням переїзду в обидва боки, проживання, харчування та розваг.

Є у світі міста, які кожна людина повинна обов’язково побачити своїми очима. Якщо ваша нога ще ніколи не ступала по вулицях і площах Вічного міста, то ми пропонуємо виправити це найближчим часом.

Планувати подорож самостійно дає можливість отримати більше задоволення від поїздки, а заодно заощадити гроші і нерви.

Тому Факти ICTV допоможуть Вам підготуватися до уїк-енду в одному з найстаріших міст світу – Римі.

Як дістатися

Літак

Найпростіший, але дорогий спосіб – долетіти до Італії, скориставшись швидким пошуком і забронювати авіаквитки в обидва боки на літак, що виконує прямий рейс.

Дешевше літаком можна дістатися, якщо скласти маршрут самостійно, з пересадкою.

Наприклад, вартість авіаквитків на рейси Wizz Air з Києва:

у Вільнюс – від €46

у Катовіце – від €60

у Будапешт – від €70

у Дортмунд – від €57

З будь-якого з цих міст дістатися до Італії буде не тільки легко, але і дешево.

До прикладу, з Катовіце (Польща) Wizz Air пропонує квитки від €60, а з Будапешта від €48.

Таким чином, самостійно склавши маршрут з пересадкою, можна оформити авіаквитки в обидва боки з Києва у Рим через Будапешт або Катовіце за €200 замість €400 прямим рейсом (в середньому).

Автобус

Прямий автобус Київ-Рим-Київ Вам обійдеться так само, як і дешевий варіант перельоту – від €100.

Ціна в одну сторону

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На машині

Маршрут на автомобілі буде проходити через Словенію або Угорщину. З огляду на зупинки, на таку подорож може знадобитися більше доби.

До слова, літр бензину в Італії в середньому коштує €1,6.

Містом можна переміщатися на громадському транспорті. Квиток, який діє 100 хвилин з моменту компостування, коштує €1,5, а безлімітна проїзна карта на тиждень коштує €24.

Де зупинитися

Найпопулярніші місяці для візиту в Рим – це сезон з квітня по жовтень, а також Різдво і новорічні свята.

Якщо ви плануєте відпочити у цей час року і хочете мати хороший вибір з кількох пропозицій, то доведеться подумати про оренду житла мінімум за 2-3 місяці.

В іншу пору року можна особливо не переживати, але не забувайте, що Рим – один з найпопулярніших міст світу, і попит на готелі та квартири, особливо в центрі, тут практично постійний.

У Римі близько 5 тис. готелів, а може бути і більше. Ви заздалегідь зможете підібрати для себе найбільш підходящий варіант у залежності від того, які вимоги ви зазвичай ставите готелю.

У середньому ціни для одного за номер в готелі – €75.

Крім цього, можна використовувати відомий додаток CouchSurfing, який об’єднує понад 7 мільйонів осіб у 246 країнах. Члени мережі надають одна одній допомогу та нічліг під час подорожей і організовують спільні розваги. Такий нічліг не передбачає оплати.

Топ-7 місць

Колізей

Амфітеатр Флавіїв, більш відомий як Колізей. Одна з найбільш грандіозних споруд Стародавнього світу. Символ Риму і одне з семи нових чудес світу. Цей амфітеатр став свідком безлічі вбивств гладіаторів. На жаль, до наших днів він дожив не в ідеальному стані.

Собор Святого Петра

Католицький собор, центральне і найбільш велике спорудження Ватикану, найбільша історична християнська церква у світі.

Одна з чотирьох патріарших базилік Риму і церемоніальний центр Римо-католицької церкви.

Відомо, що над його створенням працювали кілька поколінь великих майстрів: Браманте, Рафаель, Мікеланджело, Берніні. Місткість близько 60 тис. людей + 400 тис. осіб на площі.

Римський форум

Форум в центрі Стародавнього Риму, разом з прилеглими будівлями. Спочатку на ньому розміщувався ринок, пізніше він включив в себе коміцій, курію, і придбав політичні функції.

Це місце просякнуте історією Римської імперії.

Пантеон

Це “храм усіх богів” в Римі, пам’ятник центричного-купольної архітектури періоду розквіту архітектури Стародавнього Риму, побудований в 126 році н. е. при імператорі Адріані на місці попереднього Пантеону, побудованого за два століття до того Марком Віпсаній Агриппой.

Він являє собою велике інженерне досягнення античності. Розташовується на площі Пьяцца-делла-Ротонда.

Пьяцца Навона

Римська площа у формі витягнутого з півдня на північ прямокутника, влаштована на місці стадіону Доміціана. З XV століття по 1869 р місце знаходження міського ринку. Забудовувалася в XVII столітті в стилі барокко.

На площу виходять дві церкви, включаючи церкву св. Агнеси, і кілька палаців, включаючи палаццо Памфілі. Дуже спокійне і атмосферне місце для прогулянки всією сім’єю.

Сикстинська капела

Невід’ємна класика. Колишня домова церква в Ватикані. Побудована ще в 1473-1481 роках архітектором Джордже де Дольчи, на замовлення Папи Римського Сикста IV, звідки і пішла назва.

Нині Капела – музей, видатний пам’ятник Відродження, який використовується також для проведення конклавів, на яких кардинали обирають нового Папу Римського. Хор Сікстинської капели – всесвітньо відомий професійний церковний хор.

Галерея Боргезе

Це художнє зібрання княжого сімейства Боргезе, яке виставлено в будівлі на території вілли Боргезе.

Будівля галереї побудовано кардиналом Шипионе Боргезе (1576-1633), який заклав основи художнього зібрання. Відомий шанувальник творчості Караваджо, він придбав багато з найважливіших робіт цього майстра.

Остаточний вигляд будівля прийняло при Маркантоніо Боргезе IV (1730-1800), який в кінці XVIII століття перебудував його в стилі класицизму. Перший поверх музею присвячений скульптурі, на другому міститься картинна галерея.

У Римі ще величезна кількість місць, де можна відпочити і насолодитися неймовірною архітектурою та історією.

На жаль, екскурсоводи не дають достатньо часу, щоб розглянути всі визначні пам’ятки Вічного міста. Тому радимо Вам купити карту Риму по приїзду і подорожувати самостійно, щоб нічого не пропустити, не платити додатково за екскурсії і не бігти галопом по одному з найкрасивіших міст Європи.

Їжа

Їжа – це майже перша за важливістю річ для італійців.

Цікавий факт

У 1522 в Неаполі була приготовлена ​​перша піца в світі.

Італійці люблять поїсти, поговорити про їжу, розповісти, чим ласували самі, і послухати про те, що їв співрозмовник, які його пристрасті в їжі, традиції національних кухонь.

У величному Римі навряд чи знайдеться такий гурман, який не зможе знайти ресторан до душі: у місті величезна кількість ресторанів, де готується їжа практично всіх кухонь світу.

Якщо Ви плануєте харчуватися бюджетно, підійде відома на весь світ італійська піца, яка коштує всього від €10. Крім цього, дуже вигідно робити покупки в супермаркетах. Так, можна пообідати за смішні гроші – від €6.

Що стосується італійських кафе і ресторанів – ціни за комплексний обід коливаються від €30, в залежності від розташування ресторану.

Рим не залишить байдужим нікого. Місто нагадує виставкові зали величезного музею без даху: живий колаж площ, ринків на відкритому повітрі і історичних місць, вид яких надовго залишиться в пам’яті.

Загальна вартість

Таким чином, три дні у Вічному місті, використовуючи бюджетний варіант перельоту і проживання, обійдеться Вам всього у €400 на особу.

У цю суму увійде переліт лоукостом туди і назад (€200), 2 ночі на орендованій квартирі (€70), їжа (€80), витрати на музеї і розваги (€50).

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