Компанія Huawei презентувала платформу сервісів змішаної VR і AR (віртуальної і доповненої) реальності Cyberverse.

Китайська компанія Huawei представила платформу сервісів віртуальної і доповненої реальності Сyberverse.

Вона допомагає людям орієнтуватися в просторі і дізнаватися більше інформації про навколишній світ.

– Cyberverse — це новий світ, доповнений новими знаннями про навколишнє середовище, — зазначив експерт зі стратегії Huawei Вей Луо.

Людина може наводити камеру телефону на будівлі в кампусі компанії Huawei в Дунгуань і бачити всю інформацію про маршрут, номери будівель, вільні приміщення для проведення зустрічей і навіть грати в казуальні ігри.

Технологія здатна в цілому змінити підхід до розвитку багатьох областей. Вона може бути використана в туризмі, коли при наведенні на ту чи іншу область мандрівник буде бачити інформацію про музеї чи скульптури.

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Це може бути також корисно під час покупок. Не заходячи у магазин, людина зможе бачити дані про характеристики товару, його вартості і наявності розмірів, при відвідуванні лікарень, вокзалів, аеропортів.

Сервіси платформи можуть бути інтегровані в різні сторонні додатки.

Нагадаємо, компанія Huawei представила на HDC 2019 свою фірмову операційну систему HarmonyOS.