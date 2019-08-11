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Факти / Lifestyle

День будівельника: найкращі привітання зі святом

11 серпня в Україні відзначають День будівельника. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом.

поздравления с днем строителя

День будівельника в Україні цього року відзначають 11 серпня.

Святкується він щорічно з 1993 року, відколи другий президент України Леонід Кучма своїм указом постановив відзначати День будівельника у другу неділю серпня.

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Факти ICTV зібрали найкращі вірші і прозу, щоб ви могли привітати знайомих будівельників з професійним днем.

Щасливе майбутнє країні Будуймо!
Величні будівлі для неї Муруймо!
І в бізнесі завжди вершин Досягаймо!
Зі святом сьогодні всіх зодчих Вітаймо!

***

Ми живемо всі в будинках,
І не думаєм про те,
Хто зробив ці надбудови,
Хто створив це все усе.
Будівельник, наш ти милий,
Ми вітаєм всі тебе,
Ти герой наш всенародний,
Всі цілуємо тебе!

***

У день свого професійного свята, прийміть щирі вітання та побажання міцного здоров’я, щастя та достатку. Бажаю Вам і надалі збільшувати Ваш професіоналізм та досягати нових вершин у технології будівництва.

***

Щиро вітаю будівельників з професійним святом!
Ваша практична діяльність – реальний внесок в оновлення міст, селищ і сіл нашої незалежної України. Навіть за складних економічних умов ви шукаєте і знаходите шляхи поліпшення своєї діяльності, конкурентноздатності будівельної продукції, зростання авторитету будівельників. На наших очах завдяки вашій працелюбності і наполегливості стають невпізнаними проспекти і вулиці.
Від усієї душі бажаю вам і вашим сім’ям миру, добра, благополуччя, щедрих замовлень і належної оцінки праці.

***

Хоч сніг, хоч дощ, хоч завірюха,
Хоч літо, хоч зима –
Ви навіть у вічній мерзлоті
Побудуєте дома!
Хочете, чи не хочете –
Ми вас привітаємо.
Спасибі вам, будівельники,
За ваш величезний труд!

Фото: Dreamstime

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