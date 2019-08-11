Літо добігло середини, а фестивальний сезон у розпалі. Які фестивали пройдуть літом – розкажуть Факти ICTV.

В Україні проходять щорічно безліч музичних фестивалів, які складно порахувати. Найкрупніші з них – Atlas Weekend, Upark Festival, Zaxidfest, Файне місто. У Європі їх ще більше, а безвіз дає можливість українцям відвідати будь-який.

Музична культура в Україні починає відроджуватися, про що свідчать приїзди актуальних музикантів із світовими іменами.

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Також Україну намагаються не проїжджати повз і легенди музики, які на піку вже не одне десятиліття.

Atlas Weekend вже закінчився, але Факти ICTV уважно стежили за всіма подіями заходу. Про позитивні моменти і про мінуси можна почитати тут.

Факти ICTV зібрали найпопулярніші українські та європейські фестивалі, які необхідно відвідати хоча б раз у житті.

Музичні фестивалі України

Koktebel Jazz Festival

На початку квітня починається реалізація квитків на Koktebel Jazz Festival, який проходить в Чорноморську.

Цього року організатори фестивалю зіткнулися з підвищеною орендною платою, яка поставила під питання проведення заходу.

Тому Koktebel Jazz Festival 2019 пройде у Києві, на Трухановому острові, 6-8 вересня.

Zaxidfest

Щорічно одним з найбільш очікуваних фестивалів України стає Zaxidfest, на який збираються популярні групи і виконавці з усього світу.

Музичний фестиваль проходить в комплексі Чарівна долина, який знаходиться у 40 км від Львова. Цього року він відбудеться 16-18 серпня.

У 2019 році Zaxidfest відвідають:

Apocalyptica;

Noize MC;

Caspian;

You Me At Six; Cradle of Filth;

Lacuna Coil;

After the Burial;

Crossfaith;

Eyes Set To Kill;

Itchy.

Відвідувачі фестивалю зможуть зупинитися в наметовому містечку, на території якого є фуд-корти, туалети, душові та парковки.

Ціна квитка на один день Zaxidfest становить 900 грн, на всі три дні – 1,4 тис. грн.

Фестивалі Европи

Sziget (Обуда, Угорщина)

Щорічний фестиваль музики, культури і мистецтва. П’ятий за величиною фестиваль у світі.

Проходить з 1993 року на острові Обуда. Цього року – з 7 по 13 серпня.

Вартість абонемента на сім днів обійдеться в €339 (10 115 грн). А одноденні квитки від €75 (2 240 грн) до €89 (2 655 грн).

Як і на будь-якому європейському фестивалі тут є все – від фудкортів до фотозон.

Sziget пропонує гостям, крім усього, послуги пральні, пошти і камери схову до щоденного догляду за дітьми.

Лайнап фестивалю дійсно вражає. Тижневе свято вже розписане по днях.

Раніше Факти ICTV писали про 10 найочікуваніших концертів 2019 року.

Фото: Zaxidfest