Яким буде 11 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприяє духовному розвитку, для цього підходять будь-які зручні дії та заходи, наприклад такі, як відвідування храмів, різні практики.

Потрібно сьогодні займатися самоспогляданням. Успіх буде у дослідженні окультного, наприклад, в області астрології, можна розпочати розбиратися у будь-якій сфері, осягати істину.

З точки зору емоційного фону день, скоріше, може здатися злегка напруженим. Задоволення може прийти від динамічних, активних дій і вчинків.

Заняття творчістю, особливо такі як спів або ораторська майстерність, також можуть принести результати. Але часом смуток і розгубленість можуть відчуватися. У цьому випадку важливо заспокоїтися і робити те, що хочеться. Сьогодні є всі шанси почути свою інтуїцію, якщо не втягуватися в емоції занадто.

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Для важливих починань день не особливо підходить. Енергії дня більше спрямовані на активний відпочинок, ніж на пасивні рутинні заняття.

Сприятливо: початок поїздок і подорожей.

Несприятливо: брати і давати гроші в борг.

До слова, детальний гороскоп на серпень для Фактів ICTV склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).