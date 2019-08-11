Яким буде 11 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
День сприяє духовному розвитку, для цього підходять будь-які зручні дії та заходи, наприклад такі, як відвідування храмів, різні практики.
Потрібно сьогодні займатися самоспогляданням. Успіх буде у дослідженні окультного, наприклад, в області астрології, можна розпочати розбиратися у будь-якій сфері, осягати істину.
З точки зору емоційного фону день, скоріше, може здатися злегка напруженим. Задоволення може прийти від динамічних, активних дій і вчинків.
Заняття творчістю, особливо такі як спів або ораторська майстерність, також можуть принести результати. Але часом смуток і розгубленість можуть відчуватися. У цьому випадку важливо заспокоїтися і робити те, що хочеться. Сьогодні є всі шанси почути свою інтуїцію, якщо не втягуватися в емоції занадто.
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Для важливих починань день не особливо підходить. Енергії дня більше спрямовані на активний відпочинок, ніж на пасивні рутинні заняття.
Сприятливо: початок поїздок і подорожей.
Несприятливо: брати і давати гроші в борг.
До слова, детальний гороскоп на серпень для Фактів ICTV склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).