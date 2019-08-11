Гороскоп на тиждень з 12 до 18 серпня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 12 до 18 серпня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

На цьому тижні Юпітер та Уран змінюють фази руху (минулого тижня ці планети були стаціонарні). Юпітер у знаку Стрільця повертається в директний рух, а це означає, що всі соціальні питання будуть вирішуватися швидше. Овнів, Левів і Стрільців супроводжує везіння в тих справах, в яких задіяний адміністративний ресурс. Уран, планета несподіванок і оновлень, переходить у ретроградний рух – пропонує зупинитися, подумати, зібратися і вступити в новий цикл. Уран буде направляти потік новизни і перетворень у звичне життя, даючи можливість побачити нові грані індивідуальних можливостей. Зараз особливо значимі ці питання для Тельців, Левів і Водоліїв.

Гороскоп для Овнів

Ви відчуєте себе впевненіше, бо ваші зусилля не проходять дарма. Але ось переконати вас у чомусь стає важко. Ви помітні, привертаєте увагу людей, впритул наближаєтеся до цілей. Самореклама виявиться ефективною, як і спроби повернути собі на користь ресурси інших людей. Але якщо вам властива пасивність і напади ліні, то навряд чи в цей період отримаєте бажаний результат.

Гороскоп для Тельців

У цей сприятливий період вас чекає успіх у різних справах, особистих взаєминах і здійснення надій. Якщо у стосунки закралася напруженість, то ці аспекти розряджають обстановку, згладжують крайності. Спостерігається творчий підйом, потреба у красі направляє вас на виставки, а бажання спілкуватися – на презентації. Сприятливий час для пошуку нових зв’язків або відпочинку в колі друзів.

Гороскоп для Близнюків

Сприятливий час для творчих людей і для тих, чия діяльність пов’язана із спілкуванням. Активізуються зв’язки, ви отримуєте інформацію, яка може бути корисна не лише вам. Є можливість опинитися в центрі уваги, що допоможе домогтися вирішення важливих справ. Якщо ви зумієте довго утримувати увагу слухачів, то зможете перейти на вищий соціальний рівень або підвищити вартість своїх послуг.

Гороскоп для Раків

Складнощі у спілкуванні та контактах, емоційна скутість або придушення емоцій. Пошук сенсу життя, прагнення в усьому розібратися. Виникає потреба в мудрій пораді. Концентруєте свою увагу на найсерйозніших проблемах. Відбувається активізація пам’яті, ви схильні до суворого аналізу подій. Переоцінка цінностей, вам важливо знайти внутрішній стрижень, переконатися у своїй правоті.

Гороскоп для Левів

Суперечки, які можуть виникати в ці дні, мають у своїй основі бажання показати свій рівень знань та ерудиції, будь-яким чином виділитися з колективу. У ці дні ви здатні справити вигідне враження на навколишніх, вас часто ставлять у приклад. Ви реагуєте на публікації в джерелах масової інформації та намагаєтеся обґрунтовувати свої висновки, тим самим заробляєте собі бонуси.

Гороскоп для Дів

Прийшов час трансформувати ваші знання у стійку конструкцію – реалізувати проект, запустити підприємство. Системна і методична робота приведе до бажаного результату. Ви швидко і чітко плануєте, будуєте стратегії, успішно прогнозуєте, якщо в цьому є потреба. Хороший період для реклами, публікацій, демонстрації своїх талантів.

Гороскоп для Терезів

З’являються можливості та внутрішня потреба в соціалізації та розвитку свого естетичного сприйняття. У процесі реалізації своїх цілей вам доведеться зіткнутися з обставинами, які будуть дружніми, але все-таки вимагатимуть певного підходу до партнерів і взаємної адаптації. Ви вчитеся правильно направляти свою волю на реалізацію бажань і погоджувати їх із зовнішніми обставинами.

Гороскоп для Скорпіонів

Несприятливий період для вирішення проблем партнерських або сімейних стосунків, а також взаємовідносин з дітьми. Відкладіть укладення угод або проведення фінансових операцій. Сутички з керівництвом можуть зіпсувати кар’єру. Робочий тиждень супроводжується сварками і невдоволенням, різними складнощами і перешкодами. Проте, якщо вам вдасться приборкати себе, то можете досягти гідних результатів.

Гороскоп для Стрільців

Ви отримуєте повніше відчуття власної значущості та унікальності. Обставини складаються на вашу користь, події сприятливо позначаться на вашій репутації. Навколишні люди допоможуть вам у досягненні особистих цілей. Керівництво або ті, хто впливає на ваше життя, будуть схильні підтримати вас – це шанс продемонструвати свої можливості та отримати схвалення.

Гороскоп для Козерогів

Багато відповідальних справ, важливих рішень, зустрічей. Можливо, ви відчуєте всю тяжкість тягаря керівництва. Доведеться вирішувати особливо складні завдання. Саме зараз може виникнути необхідність довготривалого планування, встановлення досить віддалених цілей і розробки етапів їх досягнення. Період несприятливий для будь-яких починань, крім справ, розрахованих на тривалу перспективу.

Гороскоп для Водоліїв

Незвичайний, активний тиждень – у вас дух перехоплює від захвату чи подиву. Для когось ці дні будуть сповнені сумбуру, прикрих казусів і позаштатних ситуацій, а хтось зуміє гідно оцінити всю неординарність того, що відбувається навколо. Головне – нічому не дивуватися, а робити вигляд, що так воно і повинно бути. Це шанс відкинути обридлі умовності та досхочу повеселитися. Зараз найбільшого успіху можна досягти, діючи спонтанно та несподівано.

Гороскоп для Риб

Ви стаєте вразливими, трохи розсіяними і немовби з паралельної реальності. Зараз набагато легше пристосовуватися до ситуації, ніж що-небудь змінювати. Це позначається на всіх сферах життя, зокрема і фінансовій: активність знижується, з’являється бажання перекласти вирішення важливих питань на когось іншого. Зате люди, залучені до мистецтва, а також ті, хто володіє достатньою чутливістю, будуть себе відчувати цілком задоволеними.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2019.