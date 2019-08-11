Свято Курбан-байрам у 2019 році відзначають 11 серпня. Що це за свято, які його традиції та історія – читайте на Фактах ICTV.

Курбан-байрам – це одне з найбільш знакових для мусульман релігійних свят, яке нагадує про відданість людини Богу та про милосердя Всевишнього.

Історія свята

Свято відзначають через 70 днів після Урази-байраму – закінчення посту в місяць Рамадан. Через те, що мусульмани використовують місячний календар, який складається 354 днів, щороку воно припадає на різний день.

Назва Курбан-байрам пов’язана з історією про пророка Ібрагіма (Авраама). Вона описана в 37 сурі Корану. Одного разу Ібрагіму уві сні з’явився ангел Джабраїл, який сказав, що Аллах велить принести в жертву його старшого сина Ісмаїла.

Ібрагім, незважаючи на душевні страждання, все-таки погодився зарізати рідну людину. Крім того, син теж був готовий померти, бо на те була воля Божа.

Але, коли Ібрагім вже майже приніс в жертву свого сина, Аллах зробив так, що ніж не зміг різати. А замість хлопця в жертву принесли барана.

Таке прохання Аллаха було випробуванням віри, яке Ібрагім успішно пройшов.

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Традиції свята

Розпочинається велике свято з ранкової молитви. У кожній мечеті здійснюється намаз.

Після святкової молитви починається головна частина свята – жертвоприношення. Віруючі ріжуть барана, верблюда, корову, буйвола або козу. Таким чином вони згадують подвиг пророка Ібрагіма.

У цього обряду є суворі правила. Коли тварину вбивають, то не можна проявляти агресію. Ріжуть її так, щоб цього не бачили інші тварини.

Якщо в жертву приносять верблюда, йому повинно бути п’ять років. Велика рогата худоба, як корова чи буйвол, повинна бути дворічною, а вівці – однорічними.

У тварин не повинно бути хвороб і серйозних недоліків, які псують м’ясо.

Згідно з традиціями, одну третину жертовних тварин потрібно віддати біднякам або дитячим будинкам, одну третину – роздати гостям і родичам, а ще одну третину – залишити сім’ї. Продавати м’ясо суворо заборонено.

Крім того, в цей день прийнято відвідувати близьких і молитися за померлих. Також віруючі повинні роздавати милостиню.

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