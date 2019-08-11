У церковному календарі Різдво Миколая Чудотворця, яке відзначається 11 серпня, з’явилося зовсім недавно. Про історію та традиції свята – у матеріалі Фактів ICTV.

На честь Миколая Чудотворця є кілька свят, але більшість віруючих знають лише два: 19 грудня – день смерті святого, коли малечі кладуть подарунки під подушки, і 22 травня – перенесення мощей святого у місто Бар.

Різдво Миколая Чудотворця (11 серпня) – це більш серйозне свято. Люди йдуть до церкви і проводять урочисті молебні, вшановуючи пам’ять святого.

Саме свято, до речі, з’явилося приблизно у IX столітті на території Київської Русі. Під час правління Катерини Великої загальноцерковне святкування Різдва святителя Миколая Чудотворця було скасовано. І за кілька століть про нього незаслужено забули. Святкування було відроджено у 2004 році з благословення патріарха Московського і всієї Русі Алексія II.

Різдво Миколая Чудотворця: історія свята

Святий Миколай народився у 258 році в місті Патарі, що на півдні малоазійського півострова. Нині це територія Туреччини. Його батьки довго не мали дітей і весь час благали Бога про дитину. Він почув їхні молитви і послав сина, але попросив натомість, що той присвятить себе релігії.

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Чудотворні здібності хлопчика проявилися вже у день народження – він зцілив свою матір після пологів, коли вона ледь не померла. А під час хрещення Миколай простояв у купелі три години, віддаючи честь Пресвятій Трійці.

Усе своє життя святий зціляв хворих, боровся за справедливість, проповідував слово Боже. Він прожив дуже довге життя і помер у літах. Його тіло залишилося нетлінним, це і підтвердило святість Миколи Чудотворця.

За що моляться Миколаю Чудотворцю

Миколай Чудотворець серед православних християн вважається найбільш шанованим святим. Молитви до нього ніколи не залишаються без відповіді.

До нього звертаються у різних життєвих ситуаціях. Наприклад, якщо збираються у подорож, просять про вдалу поїздку, хворі – про зцілення від недугів, а дівчата – про вдале заміжжя.

Також Миколая просять про позбавлення від голоду.

Традиції свята

Якихось прикмет чи заборон у цей день немає, адже свято повернулося до нас зовсім недавно. Але напевно підійдуть і ті, які традиційні для інших днів, коли вшановується цей святий.

Цікаво, що у день Миколая церква не забороняє прибирати у хаті чи шити.

Проте, за народними повір’ями, у цей день не можна нікому давати в борг.

Водночас вважається, що всі борги у день святого Миколая потрібно віддати.

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