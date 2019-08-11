Найкращі привітання з Днем будівельника читайте на Фактах ICTV.

День будівельника 2019 – свято, що відзначається в Україні 11 серпня.

Це свято всіх будівничих, які день у день змінюють наше життя на краще – від дрібних ремонтів до масштабних перетворень міст.

Привітання з днем будівельника

З Днем будівельника, мій друг –

Приймай сьогодні привітання.

Нехай на все вистачає сили рук,

Нескінченним буде натхнення.

Здоров’я міцного, як залізобетон,

Яким заливаєш ти фундамент.

Удачі тобі великий такий вагон,

Нехай доля тебе любити не перестане!

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Хай на ваше професійне свято,

Буде у вас радощів багато.

І здоров’я у житті хай буде,

А за роботу вам дякують люди.

Хай буде щастя, гроші, робота,

А від держави – турбота.

Хай регулярно надходить зарплата,

І добре все буде – і в будні, і в свята!

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Архітектор, муляр, дизайнер,

Плиточник і маляр –

Всіх вас вітаємо з Днем будівельника,

Ви сьогодні кожен – ювіляр.

І нехай ніхто сьогодні не лається,

І нехай замовник не бурчить.

Сьогодні День будівельника вітається,

І керівництво хай сьогодні не кричить.

Бажаємо вам покірливих замовників,

Виконробів ніжних, як рідна мати.

Жінок терплячих, перекурів довгих,

Аби щасливе життя мати.

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***

Ми живемо всі в будинках,

І не думаєм про те,

Хто зробив ці надбудови,

Хто створив це все усе.

Будівельник, наш ти милий,

Ми вітаєм всі тебе,

Ти герой наш всенародний,

Всі цілуємо тебе!

* * *

Щасливе майбутнє країні

Будуймо!

Величні будівлі для неї

Муруймо!

І в бізнесі завжди вершин

Досягаймо!

Зі святом сьогодні всіх зодчих

Вітаймо!

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