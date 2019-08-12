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Факти / Lifestyle

До Землі наближається астероїд 2019 OU1 розміром з піраміду Хеопса – NASA

Наприкінці серпня до Землі наблизиться потенційно небезпечний астероїд, який за розмірами можна порівняти з пірамідою Хеопса.

астероїди

Розмір потенційно небезпечного астероїда 2019 OU1 становить 160 метрів. Це на  20 метрів більше, ніж знаменита єгипетська піраміда Хеопса.

Ймовірно, 28 серпня астероїд опиниться в 40 разів ближче до Землі, ніж Венера. Він повинен пролетіти на відстані близько 1 млн кілометрів від Землі.

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До слова, в лютому астрономи виявили два астероїди, які пролетіли недалеко від Землі.

Це астероїд 2019 CN5, який пролетів на відстані 118 тис. кілометрів, і астероїд 2019 CS515, який пролетів на відстані близько 400 тис. кілометрів.

NASA вдалося виявити більше 90% великих астероїдів, які потенційно становлять загрозу для Землі.

Раніше Факти ICTV писали про те, що астрономи знайшли навколо чорної діри аномальний диск.

Джерело: NASA

Фото: Dreamstime

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