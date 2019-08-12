Яким буде 12 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприяє активним, енергійним діям і вчинкам. Якщо енергії не вистачає, то підійдуть будь-які заняття з відновлення енергії. Відвідування різних цікавих місць може бути і корисним, і надихаючим – інтуїція допоможе зробити вибір, буде це виставка або спілкування з вузьким колом людей.

Щедрість і дружелюбність по відношенню до оточуючих допоможе вирішити питання набагато легше.

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День не сприяє завершенню справ. Але цілком знайдуться сили для подолання перешкод. Добре проявляти мужність і хоробрість, не йти на поводу страху – це дасть можливість досягти цілей, які на перший погляд здаються нездійсненними.

Сприятливий час для садових робіт.

До речі, ми публікували детальний гороскоп на серпень для Фактів ICTV склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).