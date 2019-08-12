Медовий Спас або Маковія завжди відзначають 14 серпня.

Медовий Спас має багато інших назв, але завжди припадає на 14 серпня.

Перший Спас, Спас на воді, Маковий Спас, Маковія – все це відноситься до одного свята.

Традиційно 14 серпня у церквах святять мак, волошки і чорнобривці.

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А Медовим його називають, бо у цей день пасічники починають збір меду. Тільки після його освячення в церкві на Маковія можна було розговлятися.

У Перший Спас починається Успенський піст – спасівка, який триває два тижні.

Є ще Другий або Яблучний Спас (19 серпня) і Третій або Горіховий Спас (29 серпня).

Факти ICTV пропонують перевірити, наскільки добре ви знаєте традиції та обряди Медового Спаса.