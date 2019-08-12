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Факти / Lifestyle

Квіти на 1 вересня: як обрати букет для різних знаків зодіаку

Квіти на 1 вересня – це складний вибір для школярів і їхніх мам. Які квіти краще купувати для різних знаків зодіаку – дізнавалися Факти ICTV.

Квіти на 1 вересня: як обрати букет для різних знаків зодіаку

Кожен знак зодіаку несе в собі певний тип енергії, яка проявляється в залежності від стихії знака та його основних характеристик.

Овен

Імпульсивний і холеричний темперамент представників знаку Овен дозволяє цим людям наполегливо досягатия своїх цілей.

Овни природжені лідерами, які з успіхом долають життєві труднощі, зберігаючи при цьому дивовижне відчуття власної гідності. Ідеальний букет для Овна складається з таких квітів, як гілки оливкового дерева, мак, дрік та глід.

Телець

Вперті по натурі, Тельці знають, як домогтися свого, завжди ставлячи на перше місце якість життя, естетику і задоволення.

Астрологи рекомендують Тельцям бути менш консервативними і песимістичними, а також виявляти кращі риси – вміння піклуватися, грунтовність і доброзичливість.

Букет для Тельця, який допоможе збалансувати внутрішню енергію, повинен складатися з таких рослин, як бузина, бузок, льон і мирт.

Близнюки

Вдале поєднання інтелекту, почуття гумору та інтуїції, а також хороше сприйняття і спостережливість дозволяють Близнюкам легко сходитися з абсолютно різними людьми і підтримувати довгі дружні відносини.

Астрологи рекомендують головним меркуріанцам гороскопу більше вивчати інформацію, бути менш необачними в рішеннях і проявляти більше тепла до оточуючих.

Ідеальним букетом для Близнюків стане таке поєднання квіті вербени, жасмину, лавру і гілки ожини.

Рак

Раки – головні романтики та інтуїти гороскопу, що знаходяться під управлінням Місяця (чутливість, емоційність), відрізняються багатою фантазією, хорошою адаптивністю і відданістю близьким.

Такі негативні якості представників цього знака, як образливість, самовпевненість та істеричність, збалансує букет з білосніжних лілій або півоній.

Лев

Безстрашні і працьовиті Леви можуть похвалитися сильною працездатністю у всіх сферах життя, що робить їх відмінними друзями, сім’янинами і колегами.

Астрологи рекомендують бути менш зухвалими і зарозумілими, а також тримати під контролем марнославство і зарозумілість. Ідеальний букет для Лева, який допоможе висловити найкращі риси цього знака, складається з анемонів, шафрану, лаванди і омели.

Діва

Головна порада для Дів – бути менш критичними і прагматичними, менше зациклюватися на дрібницях і образи. Для гармонізації енергії астрологи рекомендують Дівам букет, який складається з гладіолусів, незабудок і деревію.

Терези

Прагнення до компромісів, дружелюбність і романтизм дозволяють Терезам створювати гармонію в будь-яких сферах життя, легко балансуючи між роботою, сім’єю і особистими захопленнями.

Астрологи радять Терезам працювати над своєю низькою самооцінкою і силою волі, а також бути менш відірваними від реальності. Щоб додати більше балансу в своє життя, Терезам рекомендують такі квіти, як білі троянди, фіалки і гіацинти.

Скорпіон

Цей знак зодіаку – символ птиці фенікс, яка спопеляється і воскресає, що відбивається в характері цих людей. Плутон, яктй керує Скорпіонами, нагороджує своїх підопічних найсильнішої проникливістю, скритністю, маніпулятивними навичками і яскравим уявою.

Проявити кращі якості свого знака допоможе букет з вересом і польовим шавлієм.

Стрілець

Добросовестные и самоуверенные Стрельцы находятся под управлением Юпитера — самой благодетельной планеты гороскопа. Она наделяет представителей этого знака стремлением к независимости и свободе.

Стрельцам следует быть менее властными, а также контролировать свою тягу к развлечениям и удовольствиям. Идеальный букет для Стрельца состоит из мальвы и красных роз.

Читайте: Магнітні бурі в серпні 2019

Козеріг

Витривалі і незалежні Козероги вважаються старанними людьми, через покровительство Сатурна, під управлінням якого перебувають представники цього знака.

Допомогти проявити кращі риси можуть такі рослини і квіти, як чорний мак, беладона, гілки сосни та ялиці.

Водолій

Прогресивні, революційні і незалежні Водолії вважаються головними оригіналами гороскопу.

Людям Урану рекомендується бути менш імпульсивними, радикальними і ледачими, а в іншому вони вважаються улюбленцями фортуни. Ідеальний букет для Водоліїв складається з гілок мімози.

Риби

Спокійні, красномовні і миролюбні Риби є головними фантазерами гороскопу, за що відповідає мрійливий і поетичний Нептун. Планета, яка управляє сновидіннями і глибинними емоціями, наділяє Риб неймовірною духовністю, мораллю і вразливістю.

Букет для представників цього знака повинен складатися з папороті, соняшників і диких троянд.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.

Фото: Pexels

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