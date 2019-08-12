Квіти на 1 вересня – це складний вибір для школярів і їхніх мам. Які квіти краще купувати для різних знаків зодіаку – дізнавалися Факти ICTV.
Кожен знак зодіаку несе в собі певний тип енергії, яка проявляється в залежності від стихії знака та його основних характеристик.
Овен
Імпульсивний і холеричний темперамент представників знаку Овен дозволяє цим людям наполегливо досягатия своїх цілей.
Овни природжені лідерами, які з успіхом долають життєві труднощі, зберігаючи при цьому дивовижне відчуття власної гідності. Ідеальний букет для Овна складається з таких квітів, як гілки оливкового дерева, мак, дрік та глід.
Телець
Вперті по натурі, Тельці знають, як домогтися свого, завжди ставлячи на перше місце якість життя, естетику і задоволення.
Астрологи рекомендують Тельцям бути менш консервативними і песимістичними, а також виявляти кращі риси – вміння піклуватися, грунтовність і доброзичливість.
Букет для Тельця, який допоможе збалансувати внутрішню енергію, повинен складатися з таких рослин, як бузина, бузок, льон і мирт.
Близнюки
Вдале поєднання інтелекту, почуття гумору та інтуїції, а також хороше сприйняття і спостережливість дозволяють Близнюкам легко сходитися з абсолютно різними людьми і підтримувати довгі дружні відносини.
Астрологи рекомендують головним меркуріанцам гороскопу більше вивчати інформацію, бути менш необачними в рішеннях і проявляти більше тепла до оточуючих.
Ідеальним букетом для Близнюків стане таке поєднання квіті вербени, жасмину, лавру і гілки ожини.
Рак
Раки – головні романтики та інтуїти гороскопу, що знаходяться під управлінням Місяця (чутливість, емоційність), відрізняються багатою фантазією, хорошою адаптивністю і відданістю близьким.
Такі негативні якості представників цього знака, як образливість, самовпевненість та істеричність, збалансує букет з білосніжних лілій або півоній.
Лев
Безстрашні і працьовиті Леви можуть похвалитися сильною працездатністю у всіх сферах життя, що робить їх відмінними друзями, сім’янинами і колегами.
Астрологи рекомендують бути менш зухвалими і зарозумілими, а також тримати під контролем марнославство і зарозумілість. Ідеальний букет для Лева, який допоможе висловити найкращі риси цього знака, складається з анемонів, шафрану, лаванди і омели.
Діва
Головна порада для Дів – бути менш критичними і прагматичними, менше зациклюватися на дрібницях і образи. Для гармонізації енергії астрологи рекомендують Дівам букет, який складається з гладіолусів, незабудок і деревію.
Терези
Прагнення до компромісів, дружелюбність і романтизм дозволяють Терезам створювати гармонію в будь-яких сферах життя, легко балансуючи між роботою, сім’єю і особистими захопленнями.
Астрологи радять Терезам працювати над своєю низькою самооцінкою і силою волі, а також бути менш відірваними від реальності. Щоб додати більше балансу в своє життя, Терезам рекомендують такі квіти, як білі троянди, фіалки і гіацинти.
Скорпіон
Цей знак зодіаку – символ птиці фенікс, яка спопеляється і воскресає, що відбивається в характері цих людей. Плутон, яктй керує Скорпіонами, нагороджує своїх підопічних найсильнішої проникливістю, скритністю, маніпулятивними навичками і яскравим уявою.
Проявити кращі якості свого знака допоможе букет з вересом і польовим шавлієм.
Стрілець
Добросовестные и самоуверенные Стрельцы находятся под управлением Юпитера — самой благодетельной планеты гороскопа. Она наделяет представителей этого знака стремлением к независимости и свободе.
Стрельцам следует быть менее властными, а также контролировать свою тягу к развлечениям и удовольствиям. Идеальный букет для Стрельца состоит из мальвы и красных роз.
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Козеріг
Витривалі і незалежні Козероги вважаються старанними людьми, через покровительство Сатурна, під управлінням якого перебувають представники цього знака.
Допомогти проявити кращі риси можуть такі рослини і квіти, як чорний мак, беладона, гілки сосни та ялиці.
Водолій
Прогресивні, революційні і незалежні Водолії вважаються головними оригіналами гороскопу.
Людям Урану рекомендується бути менш імпульсивними, радикальними і ледачими, а в іншому вони вважаються улюбленцями фортуни. Ідеальний букет для Водоліїв складається з гілок мімози.
Риби
Спокійні, красномовні і миролюбні Риби є головними фантазерами гороскопу, за що відповідає мрійливий і поетичний Нептун. Планета, яка управляє сновидіннями і глибинними емоціями, наділяє Риб неймовірною духовністю, мораллю і вразливістю.
Букет для представників цього знака повинен складатися з папороті, соняшників і диких троянд.
Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.