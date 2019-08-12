Факти ICTV створили самі яскраві та оригінальні листівки з привітаннями з Міжнародним днем молоді.

Міжнародний день молоді традиційно відзначають 12 серпня. Свято було встановлено у 1999 року Генеральною Асамблеєю ООН за рекомендацією Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді.

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В України до поняття молодь відносять всіх, кому від 18 до 35 років, а це близько 22% населення України.

До свята Факти ICTV створили яскраві та оригінальні листівки.















Міжнародний день молоді – привітання в листівках / 4 фотографии

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