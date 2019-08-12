12 серпня у світі відзначають Міжнародний день молоді. Факти ICTV зібрали найкращі привітання до цього свята.
Міжнародний день молоді щорічно відзначається 12 серпня з 2000 року. Свято було започатковано Організацією Об’єднаних Націй.
Основна мета святкування цього дня – підкреслити важливість молоді та розуміння культурних відмінностей молодих людей.
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Факти ICTV пропонують приєднається до свята і дати напуття молоді.
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Молодь енергійна, сповнена надій, безстрашна, розумна і рішуча. Молодь – це майбутнє країни… Молодь робить неможливе можливим… Відсвяткуйте цей важливий Міжнародний день молоді.
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Молодість символізує високу енергію, позитивність і дух. Бажаю вам щасливого Міжнародного дня молоді!
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Життя починається, коли ви починаєте вірити у себе… Тому, перш за все, почніть вірити у себе, і світ повірить вам… Теплі побажання у Міжнародний день молоді!
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Молодість – це веселі роки, під час яких створюються прекрасні спогади у житті. Молодість – це час переслідувати недосяжне. Прийміть найтепліші побажання у Міжнародний день молоді.
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Енергія і талант молоді нашої країни не мають собі рівних. Ми всі сподіваємося, що вашими зусиллями ви виведете Україну на нову висоту. З Міжнародним днем молоді!
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Молодь – це знаряддя країни, які збираються внести нові зміни, що перетворять життя на краще. Від щирого серця вітаю з Міжнародним днем молоді!
До слова, Факти ICTV склали календар свят на 2019 рік – професійних і неофіційних.