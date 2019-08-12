Медовий Спас або Маковій православні християни відзначають 14 серпня. Найкращі привітання зі святом зібрали Факти ICTV.

Медовий Спас – перший з трьох Спасів. Його ще називають Маковій або Спас на воді і святкують 14 серпня. Яблучний Спас буде 19 серпня, а 29 серпня – Горіховий Спас.

Згідно з традиціями, 14 серпня в церквах святять мак, волошки і чорнобривці та вітають один одного.

Привітання з Медовим Спасом зібрали для вас Факти ICTV.

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Перший Спас Медовий –

Будьте всі здорові!

Зберемо врожай багатий,

Бджілка нас вітає з святом!

Пригощайтесь медом, люди!

Спас медовий кличе всіх!

Хай життя солодким буде,

І здоровим буде рік!

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Медовий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем вирує літо,

Щастя, й миру зичу всім!

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З Медовим Спасом я вітаю всіх!

І шлю молитви в благодатне небо.

Від зла і горя, Господи, спаси!

Скуштуйте хліба з ароматним медом!

Хай ангел відведе нас від біди,

Життя хай буде з присмаком медовим,

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

Смакуйте мед і будьте всі здорові!

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В церкві людно – Спас сьогодні,

Серпневий мед поспів!

Літо тане з кожним днем,

Ось й врожай дозрів!

Зі Спасом Медовим вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, світла і сонця,

Хай нам забудеться слово війна.

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Ось і літо відлітає,

Першим медом пригощає,

Радість хай не відпускає,

Стіл урочистий накриває!

Хай несе благословення

Перший Спас, Медовий Спас,

І відмінним настроєм

Нагородить нехай вас!

Читайте: Преображення Господнє: історія свята

До слова, Раніше Факти ICTV писали про історію і прикмети Медового Спасу.