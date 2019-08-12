Медовий Спас або Маковій православні християни відзначають 14 серпня. Найкращі привітання зі святом зібрали Факти ICTV.
Медовий Спас – перший з трьох Спасів. Його ще називають Маковій або Спас на воді і святкують 14 серпня. Яблучний Спас буде 19 серпня, а 29 серпня – Горіховий Спас.
Згідно з традиціями, 14 серпня в церквах святять мак, волошки і чорнобривці та вітають один одного.
Привітання з Медовим Спасом зібрали для вас Факти ICTV.
***
Перший Спас Медовий –
Будьте всі здорові!
Зберемо врожай багатий,
Бджілка нас вітає з святом!
Пригощайтесь медом, люди!
Спас медовий кличе всіх!
Хай життя солодким буде,
І здоровим буде рік!
***
Медовий Спас – серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем вирує літо,
Щастя, й миру зичу всім!
***
З Медовим Спасом я вітаю всіх!
І шлю молитви в благодатне небо.
Від зла і горя, Господи, спаси!
Скуштуйте хліба з ароматним медом!
Хай ангел відведе нас від біди,
Життя хай буде з присмаком медовим,
З Медовим Спасом я вітаю всіх!
Смакуйте мед і будьте всі здорові!
***
В церкві людно – Спас сьогодні,
Серпневий мед поспів!
Літо тане з кожним днем,
Ось й врожай дозрів!
Зі Спасом Медовим вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, світла і сонця,
Хай нам забудеться слово війна.
***
Ось і літо відлітає,
Першим медом пригощає,
Радість хай не відпускає,
Стіл урочистий накриває!
Хай несе благословення
Перший Спас, Медовий Спас,
І відмінним настроєм
Нагородить нехай вас!
Читайте: Преображення Господнє: історія свята
До слова, Раніше Факти ICTV писали про історію і прикмети Медового Спасу.