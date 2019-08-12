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Samsung представив бюджетний смартфон Galaxy A10s

Компанія Samsung представила нову серію бюджетних смартфонів Galaxy A10s.

Samsung Galaxy A10s

Samsung Galaxy A10s є покращеною версією смартфону Galaxy A10, який з’явився у лютому.

Діагональ екрану новинки складає 6,2 дюйми, а його роздільна здатність – 1520 х 720 пікселів.

Смартфон працює під управлінням восьмиядерної SoC, має 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої флеш-пам’яті.

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Гаджет отримав сканер відбитку пальців на задній панелі, а також акумулятор зі збільшеною ємністю.

Новинка має подвійну основну камеру на 13 Мп та фронтальну камеру на 8 Мп. За роботу смартфону відповідає операційна система Android 9 Pie.

Ціна і дата виходу Samsung Galaxy A10s наразі невідомі.

 

До слова, з’явилася інформація про дату виходу нового смартфону iPhone від компанії Apple.

Джерело: Samsung

Фото: Samsung

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