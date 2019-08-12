Як буде працювати Верховна Рада IХ скликання і що чекає Україну в найближчі 5 років – читайте в нумерологічному прогнозі на Фактах ICTV.

Ексклюзивний прогноз про роботу Верховної Ради IХ скликання склала нумеролог Валентина Калина.

Дата парламентських виборів в Україні досить цікава для нумерології. Вона транслює стійкість, життєздатність, уміння йти до кінця.

Економіка України почне розцвітати. Винні в поганому стані економіки будуть покарані. Крім того, соціальні виплати зростуть, зокрема, пенсія.

Стосовно політичного життя в Україні, то тут буде все більш-менш спокійно. Новим політикам вдасться вибудувати ефективну політичну модель, в якій кожен буде перебувати на своєму місці. Так би мовити, кожен буде належним чином відігравати відведену йому роль.

На міжнародній арені для України складеться доброзичлива атмосфера і сприятливі передумови. Світ любить президента України, що також матиме свій вплив.

Важливим фактором залишається те, що вибори проводилися у 2019 році. 9 – це гуманізм, що належним чином відобразиться на українцях. Комфорт і добробут народу буде на першому місці.

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Наступний рік буде складним, проте завдяки наполегливій роботі справи йтимуть все краще і краще.

Усі починання Володимира Зеленського будуть підтримуватися його командою.

Стосовно війни на Донбасі, то їй прийде кінець. Володимир Зеленський може піти на діалог з Володимиром Путіним, що приведе до певного консенсусу без шкоди для територіальної цілісності України.

Згідно з нумерологічним прогнозом, енергетичний рівень Зеленського знаходиться на високому рівні, чого не можна сказати про Путіна.

У підсумку українцям можна розраховувати, щонайменше, на стабілізацію ситуації в країні. До слова, особливо це стосуватиметься курсу гривні.

Нагадаємо, офіційні результати парламентських виборів 2019 ЦВК оголосить до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі.