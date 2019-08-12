Яких критеріїв варто дотримуватися, обираючи шкільний щоденник у школу – розкажуть Факти ICTV.

З приходом нового навчального року стає актуальним питання, як вибрати щоденник у школу.

Важливо поставитися до цього відповідально, адже він потрібний не тільки для розкладу уроків та оцінок, але і допоможе підвищити успішність та дисциплінованість, якщо його вдало підібрати.

Сьогоднішній вибір шкільної канцелярії великий, і підібрати щоденник, який сподобається вашій дитині, не складно.

Найпопулярнішими серед дівчат є щоденники з яскравими обкладинками, на яких є улюблені герої серіалів, мультиків або просто зображені квіти чи тварини.







Як вибрати щоденник до школи: основні критерії / 2 фотографии

Хлопчики надають перевагу зіркам світового футболу, автівкам, супергероям, обкладинкам зі стриманими кольорами.











Як вибрати щоденник до школи: основні критерії / 3 фотографии

Учні старших класів, зазвичай, обирають патріотичні або просто однотонні щоденники без різних дитячих приколів.







Як вибрати щоденник до школи: основні критерії / 2 фотографии

Придбати щоденник можна за ціною від 20 до 250 грн. Знайти його можна в звичайних магазинах канцтоварів, а перед новим навчальним роком навіть в супермаркетах.

Якщо у вас немає часу ходити по магазинах, замовте щоденник в інтернеті на таких сайтах як: papirus, rozetka, prom.ua та інших.

Окрім красивого вигляду, щоденник має бути підібраний вдало за змістом. Часто на сторінках додають різні блоки з цікавою інформацією для дітей.

Корисним стане щоденник з таблицею хімічних елементів, історичних чи географічних фактів тощо.

Візьміть для своєї дитини щоденник, який буде цікавий їй не тільки із-за красивої обкладинки, а й навчить чомусь новому. Краще придбати саме з такою інформацією, яка зацікавить вашу дитину.

Наприклад, якщо малюк любить тварин, купіть щоденник з пізнавальними фактами про тваринний світ, а тим, хто захоплюється географією – цікавинки про різні країни світу стануть у нагоді.

Звичайно, якщо така інформація для вас не важлива, можна обрати документ без неї.

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Щоденник краще брати з товстою обкладинкою, щоб швидко не пошкодити її. Рядки мають бути широкими, аби в них поміщалися різні позначки.

Пронумерованість дає змогу побачити, чи вириває учень сторінки із поганими оцінками. Краще брати аркуші пастельних кольорів, вони будуть приємнішими для зору вашої дитини.

Дивіться, як своїми руками зробити обкладинку для щоденника:

Шкільний щоденник – це обличчя учня, який привчить вашу дитину до акуратності і планування свого часу. Саме тому він завжди залишається основним документом школяра. А багато хто досі зберігає щоденники, як згадку про шкільні роки.

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Фото: firestock.ru, prom.ua