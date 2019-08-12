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Факти / Lifestyle

Знищення пластику в океані – вчені назвали новий спосіб

Вчені пропонують перетворювати пластик на вуглекислий газ за допомогою спеціального пристрою.

Пластик в Океані

Дослідники створили так звані нанокатушки, які повинні прискорити процес перетворення пластику на вуглекислий газ і воду.

Вуглецеві нанотрубки у формі пружин, розмір яких становить близько одного мікрометра, покриті атомами азоту і марганцю.

Вони дозволяють створити активний кисень, який прискорює руйнування пластику.

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Під час експериментів на розчинах з мікропластиком вчені з’ясували, що кількість пластику у відповідних рідинах скоротилася з 50% до 30%.

За допомогою магнітів нанокатушки вдалося легко видалити з води. Вони також підходять для повторного використання.

До слова, вченим вдалося створити пластик, який можна нескінченно переробляти.

Джерело: Matter

Фото: Dreamstime

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