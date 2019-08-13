Яким буде 13 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

На сьогодні небажано планувати щось важливе і значуще. У цілому день можна провести досить активно, при цьому займаючись простими звичними справами.

Сприятливі фізичні навантаження. Добре наводити лад у справах, займатися творчістю. Бажано приділити увагу харчуванню, їжу сьогодні краще вживати легку і здорову. Контакти з авторитетними особами і активні соціальні контакти по можливості варто мінімізувати – спілкування може складатися на підвищених тонах або в стилі “суперечка заради суперечки”, а не для того щоб розібратися чи знайти вихід.

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Питання і рішення з партнерами, хоч у бізнесі, хоч в особистому житті, на сьогодні краще не планувати і відкласти на найближчі дні. Швидше за все, можливі імпульсивні реакції, які не принесуть бажаного результату, а пізніше і не розібратися буде, чому прийняли те чи інше рішення. Все, що стосується найближчого оточення і взаємин, краще поки залишити як є.

На дорогах і у поїздках варто бути більш акуратними і пильними.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей, стрижка волосся.

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