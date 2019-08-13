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Факти / Lifestyle

Купуй швидше! Як інтернет-магазини маніпулюють клієнтами

Як інтернет – магазини змушують клієнтів купувати зайві речі, маніпулюють свідомістю людей та методи впливу на покупців – у матеріалі Фактів ICTV.

Купуй швидше! Як інтернет-магазини маніпулюють клієнтами

Вчені зі Принстонського та Чиказького університетів дослідили 11 тис. іноземних веб-сайтів. На десятій частині з них були виявлені понад 15 різних видів маніпуляцій.

Для збору та аналізу даних вчені використали автоматизовану платформу OpenWPM, яка імітувала активність покупців.

Один з прийомів інтернет – магазинів – це автоматизовані програми-боти, які проникають у кошик покупця та додають товари, які людина не обирала.

Приховані витрати – наступний метод впливу на покупців в інтернеті. Під час останнього кроку оформлення покупки раптом виявляється, що потрібно окремо заплатити за обробку замовлення чи обслуговування товару.

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Ще один методом впливу є таймер зворотного відліку, щоб окреслити час дії спеціальної пропозиції. Здебільшого, це товари, на які діють додаткові знижки. Пропозицію підсилюють галасливими фразами: топ-продажів, акція, залишилися лічені години або дні. Перед тим, як купувати товар, упевніться, що він не коштує на інших сайтах стільки ж без знижки.

Також часто продавці пишуть, що товар в обмеженій кількості.

Інтернет-магазини можуть впливати і на емоційний стан покупця. Якщо покупець звернув увагу на товар, але не купив, то йому випливати вікна з нагадуваннями.

Також вчені дійшли висновку, що дорогі товари продавець показує в першу чергу. Тому варто сортувати категорію товарів, що вас цікавить, за ціною.

Раніше Факти ICTV писали, що компанія Samsung представила нову серію бюджетних смартфонів Galaxy A10s.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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