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Факти / Lifestyle

Медовий Спас 2019: прикмети свята

Медовий Спас, Маковія або Перший Спас завжди відзначають 14 серпня. У народі цей день вважають початком осені. Тому свято має багато прикмет.

Медовий Спас

Прикмети на Медовий Спас переважно пов’язані з погодою:

  • На Маковія літо закінчується, осінь починається – головна з них.
  • Погода 14 серпня може змінюватися кілька разів на день – у Першого Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і відро, і різна погода.
  • Дощ на Маковія – мало пожеж буває.
  • Після Першого Спаса у воду не заходять.

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  • Після Першого Спаса коней у ріці не купають.
  • На Перший Спас святи колодязі.
  • На Маковія вдовам допомагай – слабкому поміч, а тобі щастя.
  • Для захисту від відьом 14 серпня раніше збирали насіння дикого маку і обсипати ними будинок.
  • Якщо охрестити дитину на свято – вона буде здоровою та міцною.
  • Дітям кладуть під подушку освячену макову голівку – для здоров’я і гарного сну. Це також оберіг від пристріту.
  • У Перший Спас будь-який жіночий гріх проститься. Але спочатку жінка повинна сама себе пробачити – тоді буде прощена і Богом.

Факти ICTV пропонують перевірити, наскільки добре ви знаєте традиції та обряди Медового Спаса.

Фото: Pixabay

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