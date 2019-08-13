Що можна і заборонено брати з собою у ручній поклажі SkyUp, а також ціни – у матеріалі Фактів ICTV.
Що можна взяти з собою у салон літака, а що категорично заборонено – правила SkyUp для ручної поклажі 2019.
На рейс можна взяти ручну поклажу стандартного розміру, 55х40х20 см, та невеличку дамську сумочку або сумку для ноутбука, верхній одяг, пакети з duty-free. Вага всіх додаткових предметів не повинна перевищувати 7 кг.
Якщо квиток включає перевезення багажу, то пасажир може взяти з собою одну валізу вагою до 23 кг і габаритами до 158 см. Додатковий багаж коштуватиме для пасажира €25 за валізу до 23 кг і €40 — за валізу вагою 23-32 кг.
Додатково можна взяти:
- папку для паперу;
- пальто або плащ, жакет;
- парасольку або палицю;
- книгу чи журнал;
- харчування для дитини в дорогу;
- дитячу дорожню люльку чи візок.
Починаючи з тарифу Standard безкоштовно можна провозити до 23 кг поклажі на одного пасажира.
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Категорично заборонено брати колючо-ріжучі предмети, наприклад, манікюрні набори (особливо ножиці) і будь-які рідкі продукти об’ємом більше 100 мл: шампунь, крем, гель, лосьйон для засмаги і т.д.
До слова, раніше SkyUp відкрила рейс до Парижа. 12 червня стартує рейс Київ – Ніцца.