Що одягнути в школу дівчатам та хлопцям, аби бути в тренді цього року – розкажуть Факти ICTV.

Більшу частину свого часу дитина проводить в школі, тому важливо, щоб учні відчували себе красивими, індивідуальними та модними, навіть у шкільній формі. Яка вона, шкільна мода 2019, розкажуть Факти ICTV.

Шкільна мода для дівчат

Дівчатам важливо відчувати себе неповторними, стильними, привабливими для своїх однокласників. Але як це зробити, якщо шкільна мода живе за нудними стандартами? Ми дамо вам декілька порад, як виглядати в тренді.

Блузка

Легка, ніжна з мереживом чи зав᾽язками, з яких можна зробити милий бантик. В тренді блузка з рукавами-фонариками, а офіційності придасть комір та манжети.

Окрім стандартного білого кольору, використовуйте пастельні відтінки та розбавляйте їх принтами.

Спідниця і брюки

Актуальною є спідниця-кльош з плісированої тканини в темних кольорах або ж брюки із завищеною талією. Шкільна мода 2019 складається з різних видів костюмів. Це може бути піджак із шортами, спідницею чи штанами.







Шкільна мода 2019: актуальні наряди для школярів / 2 фотографии

Піджак

Цього року використовуйте довгі оверсайз піджаки. Вони можуть бути не тільки одного кольору, але і повністю принтовані, наприклад, в клітинку.

Сарафани

Незмінною фішкою гардеробу школярки є сарафан з прямою чи кльош спідницею. Бретелі та вирізи можуть бути різними. Такий класичний вид одягу допоможе зберегти офіційність.







Шкільна мода 2019: актуальні наряди для школярів / 2 фотографии

Шкільна мода для хлопців

Хлопці дотримуються елегантного, ділового стилю, який при цьому має бути зручним.

Сорочка

Використовуйте пастельні тони, а білий колір для святковості. Сорочки можуть бути будь-якого фасону. В теплі ж дні одягайте теніски.

Піджак та жилет

Хітовими є піджаки в клітинку або ж класичні чорні. Розбавити гардероб можна тонким жилетом.

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Брюки

Рівні, зручні брюки в темних кольорах будуть незамінними. Додати чорні звичайні джинси до гардеробу буде правильним рішенням.

Костюм

До костюма можна добавити жилет, а піджак прикрасити маленькою, яскравою хустинкою. Галстук чи метелик стануть стильним аксесуаром і завершать повністю ваш лук.







Шкільна мода 2019: актуальні наряди для школярів / 2 фотографии

Дивись, які зачіски можна зробити в школу:

Навіть у шкільній формі ви можете проявляти свою індивідуальність. Потрібно лише не виходити за рамки ділового стилю.

Будь-який образ можна доповнити красивими аксесуарами. Але не забувайте, що основним у шкільній моді є якість і зручність.

Важливо, щоб дитина відчувала себе затишно у своєму одязі, який буде відповідати погоднім умовам і не створить проблем.

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Фото: firestock.ru, prom.ua