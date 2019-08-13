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У США офіційно заборонили користуватися технікою Huawei і ZTE

У США набула чинності заборона на обладнання Huawei і ZTE, обмеження поширюється на закупівлю і використання пристроїв китайських компаній державними установами.

У США офіційно заборонили користуватися технікою Huawei і ZTE

З 13 серпня у США набуває чинності заборона на закупівлю і використання державними установами техніки китайських компаній ZTE і Huawei.

Відповідне повідомлення кількох міністерств направлено до збірки офіційних документів американського уряду.

В указі окремим пунктом згадується телекомунікаційне обладнання ZTE і Huawei і їхніх дочірніх підприємств.

Відповідний документ опублікований на сайті Федерального реєстру США.

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Також заборона поширюється на системи відеоспостереження та обладнання китайських компаній Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology і Dahua Technology та дочірніх підприємств.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі США внесло продукцію китайської компанії Huawei і 70 афілійованих із нею компаній у чорний список.

Фото: Pexels

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