У США набула чинності заборона на обладнання Huawei і ZTE, обмеження поширюється на закупівлю і використання пристроїв китайських компаній державними установами.
З 13 серпня у США набуває чинності заборона на закупівлю і використання державними установами техніки китайських компаній ZTE і Huawei.
Відповідне повідомлення кількох міністерств направлено до збірки офіційних документів американського уряду.
В указі окремим пунктом згадується телекомунікаційне обладнання ZTE і Huawei і їхніх дочірніх підприємств.
Відповідний документ опублікований на сайті Федерального реєстру США.
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Також заборона поширюється на системи відеоспостереження та обладнання китайських компаній Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology і Dahua Technology та дочірніх підприємств.
Нагадаємо, Міністерство торгівлі США внесло продукцію китайської компанії Huawei і 70 афілійованих із нею компаній у чорний список.