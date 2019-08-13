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Факти / Lifestyle

Від Джолі до Ейнштейна: 5 знаменитих шульг

Міжнародний день лівші відзначають 13 серпня. Факти ICTV публікують топ-5 лівшів, які зробили внесок у світову історію.

Від Джолі до Ейнштейна: 5 знаменитих шульг

День лівші уперше відзначили 13 серпня 1992 року з ініціативи британського Клубу лівоворуких. Так, лівші всього світу прагнули привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати і їхні зручності.

З тих пір лівші всього світу відзначають це свято.

Психологи вважають, що всі ліворукі наділені сильним характером і потужним творчим потенціалом. Згідно зі статистикою, майже 15% населення планети — лівші. І серед них багато видатних особистостей.

Топ-5 лівшів

Зірка акторської майстерності Анджеліна Джолі. Американська фотомодель і режисерка знялась у 36 повнометражних фільмах. Найбільше популярності їй принесла стрічка Лара Крофт: Розкрадачка гробниць.

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Бізнесмен Білл Гейтс – засновник корпорації Microsoft та друга найбагатша людина світу – у хвилину він заробляє понад $6 тис.

Лівші мають великий ораторський талант, що є необхідною вимогою для досягнення політичних успіхів.

Вінстон Черчилль  одна з найбільш яскравих політичних фігур XX століття. Його діяльність як для Британії, так і для всієї світової політики мала величезне значення.

Музикант Стінг – це справжня легенда світової рок-сцени. Його музика заряджає серця і дозволяє зрозуміти, що таке справжній талант і справжнє прагнення до творчості.

Як кажуть: на світі немає людини, яка б не любила пісні Стінга, є тільки ті, хто просто їх не чув.

Альберт Ейнштейн – один з найвидатніших вчених за всю історію науки. Основоположник сучасної фізики, автор теорії відносності, лауреат Нобелівської премії у галузі фізики.

Нагадаємо, у США помер лауреат Нобелівської премії з фізики Леон Макс Ледерман.

Фото: Pexels

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