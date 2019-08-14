Дешево відпочити у Будапешті можна за €220. Факти ICTV зібрали для вас найкориснішу інформацію про угорську столицю, і на власному прикладі доведуть, що в Європі можна відпочити дуже круто і недорого.

Місто, яке підкорює з першої вулиці. Маленький Париж, який розкинувся на берегах сильного Дунаю. Будапешт не може не сподобатися своїми привітними посмішками угорців, зеленими вулицями, розкішною архітектурою і прийнятними цінами.

Це місто – ідеальне для тих, хто хоче побачити Європу, але не може собі дозволити помпезний Париж або зарозумілу Барселону.

Як доїхати

У столицю Угорщини можна дістатися літаком. З київських Жулян регулярно літають рейси Wizzair. Середня ціна туди-назад – 3,6 тис. грн (€126), якщо брати квитки завчасно, за 1-2 місяці.

Є ще варіанти поїхати автобусом. Якщо бронювати білети за місяць до поїздки, то на FlixBus потрібно запалатити в середньому 1 800 грн з Києва у Будапешт і ще 1 450 грн з Будапешту у Київ. Разом виходить 3 250 грн (€114).

Де жити

Важливо пам’ятати, що Будапешт знаходиться на двох берегах Дунаю. Історичні пам’ятки розкидані по обидва боки річки, але ми рекомендуємо вам звернути увагу на райони Пешта, де зібрано найбільше пам’яток міста, в тому числі всесвітньо відомі купальні Сечені.

У хостелах ціна за ліжко стартує від €35. За окрему кімнату доведеться викласти чималеньку суму – від €70.

Громадський транспорт

Громадський транспорт в Будапешті дуже точний. Є автобуси, трамваї і, звичайно, метро. Для туристів рекомендуємо пересуватися на метро. Є квитки на одну і більше поїздок, є проїзні на цілий день. Вартість однієї поїздки без пересадки на будь-якому транспорті – 350 форинтів (€1,08). Термін його дії – 80 хвилин від моменту компостування.

Є ще квиток на одну поїздку з правом пересадки, який дійсний в метро, тролейбусах, автобусах, трамваях, електричках (в межах міста). Компостувати такий квиток при зміні транспорту необхідно два рази з обох кінців. Період дії вдень становить 100 хвилин з моменту першого компостування і 80 хвилин після другого. Вартість – 530 форинтів (€1,63).

Безлімітний проїзний на один день також можна придбати на групу до п’яти пасажирів. Його вартість становить 3 300 форинтів (€10,14). Єдина незручність полягає в тому, що подорожувати доведеться всім одночасно, а під час проїзду в електропоїзді або метро – тільки в одному вагоні.

Читайте: 3 дні в Європі: в Рим на вихідні за €400

Що подивитися

Дунай

Мабуть, найголовніша принада Будапешта – це Дунай. Прокатавшись на кораблику, ви зможете побачити Будайську фортецю і проспект Андраші, які включені в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Невеликий лайфхак для тих, хто бажає заощадити – купивши проїзний квиток на громадський транспорт, ви спокійно можете його використовувати для поїздки на громадському кораблику.

Будівля угорського парламенту

Це по праву найбільше і одне з найкрасивіших будівель Будапешта. Багатьом воно нагадує парламент у Лондоні, і архітектор цього не приховував, хто його надихнув на створення.

По будівлі угорського парламенту проводяться екскурсії для туристів, у тому числі і російською мовою. Тут зберігаються корона святого Іштвана, булава держави і шабля періоду Ренесансу, які може побачити кожен відвідувач.

Замковий пагорб, Старе місто і Королівський палац

Історична частина угорської столиці. Щоб все обійти краще виділити цілий день. Тут три церкви, шість музеїв, художня галерея, пам’ятники, площа, театр і прекрасні види на Пешт. Тут і одна з найстаріших будівель – Королівський палац, якому більше семи століть. Його неодноразово перебудовували, руйнуючи до основи і знову відновлюючи.

Базиліка Св. Іштвана

Це найвідоміший храм Будапешта. Окрім цікавої історії (в каплиці собору зберігаються мощі засновника Угорщини Іштвана), у цього храму безліч привабливих для туристів: масштабний купол з оглядовим майданчиком, звідки можна насолодитися панорамним видом на місто, мальовничий інтер’єр, великий зал, де проводять концерти класичної музики.

Крім того, у цьому католицькому соборі проходять служби, церемонії.

Купальні

Ваш відпочинок не буде повноцінним, якщо ви не побуваєте в знаменитих на всю Європу купальнях. Протягом кількох століть перші особи країн і королівські сім’ї приїжджали в знамениті купальні Сечені і Геллерт. Перші – найбільші, другі – найкрасивіші. Є й інші, менш розкручені.

У басейнах вода з теплих джерел, температура яких +36-40 ° C. Середня вартість за вхід €18-19. Є сауни, відкриті басейни. Задоволення незабутнє, особливо з ранку, коли відвідувачів дуже мало. До речі, працюють купальні з 6 ранку і до пізнього вечора.

Де поїсти

Одними пам’ятками ситим не будеш – гуляючи по Будапешту, потрібно чимось харчуватися. Угорська кухня дуже ситна і смачна. На вулицях дуже багато кафешок, ресторанів і пивних. Можна без проблем перекусити на вулиці.

На вулиці рекомендуємо обов’язково спробувати випічку під назвою кюртош калач за 300 форинтів (€2). Ця солодкість у вигляді порожнистої туби з дріжджового тіста, обсипана корицею, шоколадом, горіхами або ванільним цукром.

Є варіанти бюджетного обіду. Бістро Gastland Bisztró знаходиться поруч зі станцією метро Oktogon. Тут можна за 2 600 форинтів (близько €8) є, скільки в вас влізе.

Для тих, хто хоче все-таки посидіти і насолодитися смачним гуляшем в місті є невелике кафе Klauzál Café. Про нього багато хороших відгуків і не дарма. Це миле містечко, куди можна прийти як удвох, так і компанією. Фірмова страва – гуляш в казані – коштуватиме €5, якого вистачить не те, що на одного, а на компанію. Середній обід обійдеться у €30.

Сувеніри

Ми мало що знаємо про угорське вино, оскільки воно до нас не імпортується. Ще одна причина, чому варто його спробувати саме тут. Якщо не знаєте, що купити – беріть вино марки Tokaji. Середній чек пляшки – €7.

Можна ще купити місцеві марципани. Але коштують вони дорого. Упаковка цукерок – €10.

Вартість поїздки на 2 дні

Разом, якщо ви плануєте свою подорож на два дні:

Дорога в обидва боки на одного – €126

Житло на одного/ліжко – €35

Їжа – €30

Купальні – €19

Сувеніри – €10

Разом – €220.

Нагадаємо, Факти ICTV також писали про відпочинок у Грузії.