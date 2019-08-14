100 або тільки один – неважливо, скільки пунктів буде у вашому списку речей, які потрібно зробити в житті. Факти ICTV спробували за допомогою психолога скласти свій перелік.

Речі, які потрібно зробити в житті – звучить вже депресивно. Слово потрібно замінюємо на хочеться – зовсім інша справа!

Психолог Валентина Жемчужникова не радить орієнтуватися на шаблони, знайдені в інтернеті.

За її словами, вони складені надто абстрактно, відірвано від життя і для більшості людей мало здійсненні.

– Читаючи ці списки, легко відчути себе невдахою – якщо їх пункти сильно відрізняються від твоєї реальності, твоїх можливостей і взагалі не збігаються з твоїми бажаннями чи цінностями. Це свого роду нав’язування – як має бути у “правильної” людини, – розповіла Жемчужникова Фактам ICTV.

Якщо ж людина сама складає список речей, які їй хотілося б зробити в житті, вона не повинна боятися своїх бажань.

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Але тут треба бути обережним – жодних жорстких часових рамок і думок, що життя не вдалося, якщо щось не збудеться.

– Важливо пам’ятати, що життя змінюється, цінності та пріоритети також, і добре б бути достатньо гнучким, щоб з урахуванням цього змінювати свої пункти. Головним пунктом я б зробила тільки 1 – бути щасливим! А у кого яке щастя – п’ятеро дітей та будиночок в селі або подорожі по світу – це вже неважливо, – підсумувала психолог.

Ми склали свій список з урахуванням порад:

1. Бути щасливим.

2. Полюбити себе.

3. А потім вже зустріти своє справжнє кохання – тільки в такій послідовності.

4. Створити зі своєю другою половинкою сім’ю.

5. Стати батьками.

6. Знайти улюблену справу, від якого отримуєш задоволення.

7. Далі – у кожного свої завдання, мрії та бажання …

Якщо вдасться виконати хоча б ці кілька пунктів – ви вже дуже щаслива та успішна людина. Але це, в жодному разі, не шаблон!

Раніше ми зібрали кілька порад, як стати щасливим.