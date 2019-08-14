Яким буде 14 серпня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День дає достатньо енергії для активного ведення справ. Вдалими будуть соціальні контакти.

День підходить для прийому ліків, але не рекомендуються жодні хірургічні втручання. Важливо приділити увагу харчуванню, особливо для алергіків.

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Прекрасний час для отримання знань, навчання. Сьогодні будь-який звук у просторі може підказати, й усвідомлене перебування в тиші дасть можливість почути себе. Поради з боку можуть виявитися дуже цінними, сьогодні не варто ними нехтувати. Добре слідувати інтуїції.

Варто поберегти ноги, виключити їх перенапруження або сильне навантаження.

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