Медовий спас (Маковея) православні та греко-католики відзначають 14 серпня – у перший день Успенського посту. Ми зібрали найкращі СМС-привітання зі святом.

Медовий спас у народі називають святом Маковея або першим спасом. У цей день віруючі приносять у храми мед для освячення.

На Маковея починається двотижневий Успенський піст. Він триває всього два тижні, проте вважається таким же суворим, як і Великий піст.

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СМС-привітання з Медовим Спасом 2018

З Першим Медовим Спасом! Нехай Ваше життя буде сповненим радості, як повні стільники у вуликах.

Таким же плідним, як робота бджоли. Таким же солодким, як мед.

І нехай завжди поруч буде той пасічник, який знає, як з усім цим впоратись.

* * *

З Медовим Спасом! Радості та спокою! Нехай дні твої стануть чистими та світлими!

Завжди пам’ятай, що Творець посилає випробування тим, кому бажає блага.

Ніколи не відступай перед труднощами. І нехай спокій, достаток і щастя не залишають тебе!

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З Медовим Спасом! Бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю.

Нехай серце зігріває любов, нехай не знає душа нічого поганого.

І нехай сьогодні Медовий Спас зробить щасливим Вашу сім’ю і Вас!

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Проводжаємо літо, Медовий Спас прийшов! Нехай буде Ваше життя зі смаком найкращих сортів янтарного меду та присмаком макового пирога!

Гуркіт дзвону оновить Вас для благодать і нові події! Медової погоди Вашому дому! Квіткової та солодкої любові!

* * *

Вітаю з Медовим Спасом і бажаю, щоб промови твої були солодкі, немов мед, і мудрі, як природа.

Щоб краса захоплювала, як квітковий аромат, а хлопці летіли на неї, як бджоли на найкращу квітку в саду.

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Славне свято – Спас Медовий! У цей день все солодко. Так нехай же всі Ваші дні будуть такими ж: яскравими, легкими та солодкими!

Бажаю всім, хто неодружений – одружитися, а тим, хто у сварці – помиритися. Всім худим – погладшати, а сповнілим – схуднути! Будьте щасливі!

До слова, Раніше Факти ICTV писали про історію і прикмети Медового Спасу.