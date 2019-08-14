Медовий Спас, Маковія або Перший Спас завжди відзначають 14 серпня. У народі цей день вважають початком осені. Тому свято має багато прикмет.
Прикмети на Медовий Спас переважно пов’язані з погодою:
- На Маковія літо закінчується, осінь починається – головна з них.
- Погода 14 серпня може змінюватися кілька разів на день – у Першого Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і відро, і різна погода.
- Дощ на Маковія – мало пожеж буває.
- Після Першого Спаса у воду не заходять.
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- Після Першого Спаса коней у ріці не купають.
- На Перший Спас святи колодязі.
- На Маковія вдовам допомагай – слабкому поміч, а тобі щастя.
- Для захисту від відьом 14 серпня раніше збирали насіння дикого маку і обсипати ними будинок.
- Якщо охрестити дитину на свято – вона буде здоровою та міцною.
- Дітям кладуть під подушку освячену макову голівку – для здоров’я і гарного сну. Це також оберіг від пристріту.
- У Перший Спас будь-який жіночий гріх проститься. Але спочатку жінка повинна сама себе пробачити – тоді буде прощена і Богом.
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