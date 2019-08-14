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Need for Speed Heat – перший трейлер відеогри

Need for Speed: Heat представили офіційний двохвилинний трейлер відеогри.

Need for Speed Heat – перший трейлер відеогри

Розробники опублікували перший трейлер нової частини серії гоночних симуляторів Need for Speed – Heat. У ньому можна побачити, що в гру повернуться тюнінг автомобілів і вуличні гонки.

Реліз NFS: Heat відбудеться 5 листопада для передплатників Origin Access і 8 листопада для інших гравців у всьому світі.

Проект розділений на дві половини.

Вдень проводяться офіційні змагання Speedhunters Showdown, на яких гравці зароблятимуть гроші для поліпшення і покупки нових автомобілів, а вночі починаються нелегальні вуличні перегони, на яких покращуватимуть репутацію, яка відкриє доступ для більш просунутих модифікацій.

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Розробники з Ghost (Rivals, 2015-го, Payback) роблять велику ставку на протистояння гонщиків з поліцейськими.

До слова, компанія Nintendo представила виключно портативнуігрову платформу Switch Lite.

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