Що варто знати про обряди на Медовий спас – читайте у матеріалі Факти ICTV.

Медовий Спас, Маковія або Перший Спас відзначають 14 серпня. Вважається, що це свято ознаменує початок осені. Серед обрядів на Медовий спас найпопулярнішими є освячення криниці та створення букетів-оберегів – маковійчиків.

Обряд освячення криниці сягає ще язичницьких часів. Навколо криниці мають стояти два столи застелені святковими скатертинами: на одному хліб-сіль та запалена свічка, на другому – свічка, свячена вода і кутя. Коли закінчувалося освячення хлопці обсаджували джерело деревами.

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Маковійчики – створюють для захисту родини від біди протягом наступного року. Букети-обереги також існували, ще до приходу в Україну християнства. Однак тепер маковійчики святять у церкві.

Важливо, що такий букет має створювати обов’язково жінка. У букеті повинні бути чорнобривці, кудрявці, полин, нагідки, лугові материнки, соняхи та кілька стиглих головок маку.

Викидати освячені маковійчики не можна, їх варто покласти поблизу ікон та зберігати аж до весни. Навесні мак розсівають по городі, а сухі квіти на Благовіщення дівчата вплітають у свої кіси.

Факти ICTV пропонують перевірити, наскільки добре ви знаєте традиції та обряди Медового Спаса.