Медовий Спас або Маковій православні християни відзначають 14 серпня. Найкращі привітання в картинках зі святом підготували Факти ICTV.

Медовий Спас – одне з найважливіших церковних свят. Щороку його відзначають 14 серпня.

У народі здавна цей день вважається початком осені. У церквах на Медовий Спас освячують мак, волошки, чорнобривці.

А свою назву свято отримало через те, що пасічники у цей день починають збір меду, який, до речі, також освячують у церкві.

Привітання у картинках з Медовим Спасом зібрали для вас Факти ICTV.























Привітання з Медовим Спасом 2019 в картинках / 6 фотографий

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Раніше Факти ICTV публікували привітання з Медовим Спасом у віршах.