PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Привітання з Медовим Спасом 2019 в картинках

Медовий Спас або Маковій православні християни відзначають 14 серпня. Найкращі привітання в картинках зі святом підготували Факти ICTV.

Медовий Спас

Медовий Спас – одне з найважливіших церковних свят. Щороку його відзначають 14 серпня.

У народі здавна цей день вважається початком осені. У церквах на Медовий Спас освячують мак, волошки, чорнобривці.

А свою назву свято отримало через те, що пасічники у цей день починають збір меду, який, до речі, також освячують у церкві.

Привітання у картинках з Медовим Спасом зібрали для вас Факти ICTV.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Привітання з Медовим Спасом 2019 в картинках / 6 фотографий

Читайте: Медовий Спас 2019: прикмети свята

Раніше Факти ICTV публікували привітання з Медовим Спасом у віршах.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка