Ryanair в кінці жовтня запустить новий рейс з Одеси у Будапешт.
Ірландський лоукост Ryanair з 29 жовтня розпочне польоти у напрямку Одеса – Будапешт. Рейси будуть двічі на тиждень – щовівторка і щосуботи.
Вильоти з Одеси о 15.25, з Будапешта о 12.05 годині. Тривалість польоту близко двох годин.
Квитки вже в продажу за ціною від €9 в один бік та від €19 у два боки.
Читайте: Ryanair запускає 7 нових маршрутів: дата і ціна
Детальний розклад рейсів Одеса – Будапешт:
- Одеса – Будапешт вівторок, субота 15.25 та 16.20 відповідно (29 жовтня).
- Будапешт – Одеса вівторок, субота 12.05 та 14.50 відповідно (29 жовтня).
Раніше Факти ICTV писали про те, що Ryanair розпродає квитки на жовтень і листопад.
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