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Ryanair відкриває рейс Одеса – Будапешт

Ryanair в кінці жовтня запустить новий рейс з Одеси у Будапешт.

Ryanair відкриває рейс Одеса – Будапешт

Ірландський лоукост Ryanair з 29 жовтня розпочне польоти у напрямку Одеса – Будапешт. Рейси будуть двічі на тиждень – щовівторка і щосуботи.

Вильоти з Одеси о 15.25, з Будапешта о 12.05 годині. Тривалість польоту близко двох годин.

Квитки вже в продажу за ціною від €9 в один бік та від €19 у два боки.

Читайте: Ryanair запускає 7 нових маршрутів: дата і ціна

Детальний розклад рейсів Одеса – Будапешт:

  • Одеса – Будапешт вівторок, субота 15.25 та 16.20 відповідно (29 жовтня).
  • Будапешт – Одеса вівторок, субота 12.05 та 14.50 відповідно (29 жовтня).

Раніше Факти ICTV писали про те, що Ryanair розпродає квитки на жовтень і листопад.

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