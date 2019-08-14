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Факти / Lifestyle

Що не можна робити на Яблучний Спас

Щороку 19 серпня в Україні відзначають Яблучний Спас, Другий Спас або Преображення Господнє. З цим святом пов’язано ряд заборон, до яких варто дослухатися віруючим людям.

Яблучний Спас

Яблучний Спас, як і всі церковні свята, має ряд своїх обмежень.

Що в жодному разі не можна робити 19 серпня:

  • Перша заборона стосується важкої праці, прибирання, ремонту та рукоділля.
  • Роботу в саду і на городі краще відкласти.
  • Не варто митися в лазні, особливо мити голову.
  • Це стосується і фарбування волосся – візит до перукаря краще перенести на інший день.
  • Заборонено купатися у водоймах.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

  • Їсти яблука в цей день можна тільки після освячення у церкві.
  • У цей період ще триває Успенський піст, тому обмежте вживання їжі тваринного походження.
  • На Яблучний Спас вважається гріхом забути про померлих родичів та близьких людей. У молитвах обов’язково згадайте їх.
  • Не слід встрявати у конфлікти, лихословити і бажати іншим зла.
  • Заборонено вбивати або проганяти комах. Якщо на руку сяде муха – це до вдачі на весь рік.

Докладніше про Преображення Господнє, або Яблучний Спас, його історію та традиції, читайте на Фактах ICTV.

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