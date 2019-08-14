Щороку 19 серпня в Україні відзначають Яблучний Спас, Другий Спас або Преображення Господнє. З цим святом пов’язано ряд заборон, до яких варто дослухатися віруючим людям.

Яблучний Спас, як і всі церковні свята, має ряд своїх обмежень.

Що в жодному разі не можна робити 19 серпня:

Перша заборона стосується важкої праці, прибирання, ремонту та рукоділля.

Роботу в саду і на городі краще відкласти.

Не варто митися в лазні, особливо мити голову.

Це стосується і фарбування волосся – візит до перукаря краще перенести на інший день.

Заборонено купатися у водоймах.

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Їсти яблука в цей день можна тільки після освячення у церкві.

У цей період ще триває Успенський піст, тому обмежте вживання їжі тваринного походження.

На Яблучний Спас вважається гріхом забути про померлих родичів та близьких людей. У молитвах обов’язково згадайте їх.

Не слід встрявати у конфлікти, лихословити і бажати іншим зла.

Заборонено вбивати або проганяти комах. Якщо на руку сяде муха – це до вдачі на весь рік.

Докладніше про Преображення Господнє, або Яблучний Спас, його історію та традиції, читайте на Фактах ICTV.