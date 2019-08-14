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У США заборонили провозити MacBook Pro в літаках

Через загрозу виникнення пожежі американським авіакомпаніям заборонили перевозити деякі моделі ноутбуків MacBook Pro.

MacBook Pro

15-дюймові ноутбуки компанії Apple MacBook Pro, які продавалися у період з вересня 2015 року до лютого 2017 року, відтепер не дозволяють брати на борт літаків авіакомпаній США.

Федеральне управління цивільної авіації США ввело відповідну заборону через те, що Apple сама відкликала зазначені MacBook Pro.

Вони мають проблеми з батареєю, яка може перегрітися і спричинити займання.

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Apple попросила власників таких MacBook Pro більше не користуватися ними і запропонувала безкоштовно замінити батарею.

До слова, компанія Apple представила нові моделі ноутбуків MacBook Pro і MacBook Air.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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