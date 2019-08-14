Через загрозу виникнення пожежі американським авіакомпаніям заборонили перевозити деякі моделі ноутбуків MacBook Pro.

15-дюймові ноутбуки компанії Apple MacBook Pro, які продавалися у період з вересня 2015 року до лютого 2017 року, відтепер не дозволяють брати на борт літаків авіакомпаній США.

Федеральне управління цивільної авіації США ввело відповідну заборону через те, що Apple сама відкликала зазначені MacBook Pro.

Вони мають проблеми з батареєю, яка може перегрітися і спричинити займання.

Читайте: Apple прослуховує спілкування користувачів з Siri – ЗМІ

Apple попросила власників таких MacBook Pro більше не користуватися ними і запропонувала безкоштовно замінити батарею.

До слова, компанія Apple представила нові моделі ноутбуків MacBook Pro і MacBook Air.