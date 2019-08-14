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Факти / Lifestyle

Українці зможуть побачити останній літній повний Місяць

Останній літній повний Місяць у 2019 році українці зможуть спостерігати 15 серпня.

Повний Місяць

Спостерігати за останнім літнім повним Місяцем, або, як його ще називають Осетровим Місяцем, можна буде 15 серпня о 15.29 за київським часом.

Але майже повний Місяць можна буде спостерігати ввечері 15 серпня з 20.38.

15 серпня – це 14 місячний день в місячному календарі. Відсоток освітленості Місяця становить 100%. Схід о 20.28, а захід о 04.22.

Тому вже ввечері 15 серпня буде спадний Місяць

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До слова, назву Осетровий Місяць отримав від індіанських племен Північної Америки. Вони знали, що у Великих озерах і в озері Шамплейн осетрових найлегше ловити в повний Місяць.

До слова, раніше Факти ICTV публікували місячний календар на серпень 2019.

Джерело: Express

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