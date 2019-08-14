19 серпня відзначається велике свято – Яблучний Спас, Другий Спас або, як його ще називають, Спас на горі, Середній Спас, Преображення або Преображення Господнє.
Вважається, що з настанням Яблучного Спаса закінчується літо і приходить пора осені. Після цього свята дійсно стає прохолодно.
Як і у випадку з Медовим Спасом, до якого не можна їсти мед, до Яблучного Спаса небажано їсти яблука. Зате у свято – скільки завгодно.
Традиційно у цей день треба святити яблука, а після обов’язково слід віднести кілька штук на могили родичів.
Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік
Можна святити плоди і фрукти нового врожаю, мед, хлібне колосся. Такі колоски і насіння зберігають до наступної сівби.
Також на Яблучний Спас готують пісні страви, в яких основним інгредієнтом є яблука.
Раніше до свята відбувався “обряд засівання полів”: на прохання господарів священик кропив зорану землю свяченою водою. Цей обряд означав початок засіву.
Прикмети на Яблучний Спас
Який Другий Спас, такий і січень.
Який день на Другий Спас, така і Покрова.
Сухий день віщує суху осінь, мокрий – дощову, а ясний – сувору зиму.
До Другого Спаса не їдять ніяких плодів, крім огірків.
Історія свята
У свята є інша назва – Спас на горі.
Згідно з переказами, одного разу Ісус Христос з трьома своїми учнями піднявся на гору під назвою Фавор. Як тільки дістався він самої вершини і безпосередньо зійшов на неї, змінився на краще. Неймовірною білизною засяяло його вбрання, і обличчя його також засяяло. І саме звідси з’явилося ще одне свято – Преображення Господнє. Воно завжди нагадує віруючим про духовне очищення і вдосконалення.
Докладніше про Преображення Господнє, або Яблучний Спас, його історію та традиції, читайте на Фактах ICTV.